San Marino Academy. Under 22: il Murata per la penultima di campionato. Zavoli: “Conosciamo bene le loro qualità”

Il desiderio di chiudere al meglio questa primissima stagione votata alla crescita di un gruppo di giovani sammarinesi è ciò che anima lo spirito della San Marino Academy Under 22 alla vigilia della penultima fatica di campionato. Domani per i giovani Titani ci sarà il Murata a Montecchio. Una sfida delicata che richiederà massima cura del dettaglio. “Sarà una partita da affrontare con grande concentrazione, cercando di dare il meglio in tutte le fasi – afferma Diego Zavoli – All’andata abbiamo avuto la dimostrazione delle loro qualità e del loro potenziale. Lungi da noi l’idea di sottovalutarli. Ma del resto vale lo stesso per tutte le avversarie che abbiamo affrontato in stagione.” I Titani hanno anche bisogno di invertire la rotta dopo quattro sconfitte di fila, l’ultima delle quali – quella con il Domagnano – maturata anche per via di una lunghissima fase giocata in inferiorità numerica. “È stata una gara complicata, però abbiamo creato diverse occasioni per pareggiare – presegue il difensore biancoazzurro – Secondo me la nostra reazione dopo l’espulsione è stata molto buona. Peccato aver subìto quel secondo gol che ci ha un po’ spezzato le gambe. Era però importante ritrovare il feeling con i compagni dopo la sosta. Abbiamo avuto molti riscontri positivi pur nella sconfitta, e da lì siamo ripartiti per preparare le prossime sfide.”

Come detto, però, è la crescita delle giovani leve sammarinesi il senso ultimo di questa compagine, o per meglio dire di questo progetto. “Devo dire che è stato un percorso molto soddisfacente a livello personale – fa sapere Zavoli – Ho avuto l’opportunità di migliorarmi sotto l’aspetto della concentrazione, della preparazione delle partite, delle varie letture in campo, specialmente di quelle difensive. Anche il bilancio di squadra è positivo, senza dubbio. Avremmo voluto raggiungere i play-off ma la posizione che abbiamo riveste comunque un valore importante e adesso, in queste ultime due giornate, vogliamo ottenere il massimo possibile e dimostrare che quanto fatto finora è stato totalmente meritato.”

Non ci sarà Matteo Battistini a seguito dell’espulsione rimediata contro il Domagnano. Anche San Marino Academy – Murata, che come anticipato andrà in scena domani a Montecchio (ore 15:00), sarà trasmessa in diretta su Titani.TV.

