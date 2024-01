San Marino Academy. Under 22: l’ultima di andata è contro la Folgore. D’Addario: “Dobbiamo essere più lucidi davanti”

L’avversario del giro di boa risponde al nome di Folgore. I ragazzi dell’Under 22 si apprestano a completare la prima metà di regular season affrontando i Giallorossoneri, reduci da due vittorie consecutive e attualmente settimi in classifica. Con il Murata i giovani Titani non hanno ottenuto un risultato gradito. Quella partita, per Nicola D’Addario, è stata l’occasione per tornare a calcare il terreno di gioco dopo l’infortunio muscolare rimediato a novembre. “Sono stato fermo a lungo ed è chiaro che mi serve ancora un po’ di tempo e di lavoro per ritrovare la migliore condizione – ammette il capitano biancoazzurro – Contro il Murata io, come tutti i miei compagni, speravamo in qualcosa di più. Avevamo studiato bene l’avversario e, credo, abbiamo proposto anche una buona interpretazione della partita. Però là davanti dobbiamo essere più cinici e lucidi. Il nostro cammino è fatto di step progressivi. Chi ci osserva da fuori sono sicuro che stia notando i nostri progressi. Sabato scorso siamo riusciti ad impostare abbastanza bene e anche a pressare alti con efficacia. Così facendo riusciamo spesso a renderci pericolosi. Però, come detto, dobbiamo essere più “cattivi” in fase di realizzazione.”

La Folgore è in un buon momento di forma. “Abbiamo studiato i nostri prossimi avversari con cura, elaborando un piano gara che proveremo a mettere in pratica nella maniera migliore. – assicura D’Addario – L’impegno deve essere sempre massimale, così come l’attenzione. Non importa il nome di chi abbiamo davanti o il numero di vittorie da cui proviene. Noi dobbiamo fare il nostro, e al meglio.”

Come nel fine settimana passato, i ragazzi di Matteo Cecchetti saranno di scena al sabato a Domagnano. Si gioca alle 15:00, con diretta disponibile sulla piattaforma Titani.TV.

Ufficio Stampa