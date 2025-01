San Marino Academy. Under 22: si riparte dal Cosmos. Santi: “Necessario alzare l’asticella”

Motori caldi per la ‘prima’ del 2025, che nel caso del Campionato Sammarinese coincide con l’ultima giornata del girone di ritorno. Gli Under 22 si erano congedati dal 2024 con una buona prova, purtroppo non confortata da un risultato amico. Il percorso riparte proprio da lì, con un giusto mix tra desiderio di correggersi e nuovi, ambiziosi propositi. “Penso non sia un’eresia dire che con il Tre Penne avremmo meritato di più, forse perfino i tre punti – il parere di Simone Santi – Ma ci manca quella malizia e quella esperienza di saper cogliere i momenti chiave della partita. Gli avversari questa capacità ce l’hanno e spesso ti puniscono. Certamente quella partita ci è utile come punto di riferimento, perchè ci ricorda quel che possiamo fare. Ma ora si tratta di quel che vogliamo fare. E noi vogliamo migliorare. Sempre.”

“In queste settimane abbiamo avuto modo di lavorare forte – prosegue l’attaccante biancoazzurro – ma anche di confrontarci e fare un po’ il punto della prima metà di stagione. Ed una cosa è venuta fuori: secondo noi non abbiamo raccolto tutto quel che abbiamo seminato. Perciò è venuto il momento di pretendere di più da noi stessi e l’obiettivo, adesso, è proprio questo: alzare l’asticella e giocare per ottenere il massimo. Per farlo, e per fare punti, bisogna certamente cambiare ritmo, anche perché le altre squadre faranno lo stesso.”

Simone ha chiuso il 2024 con un bel gol, il secondo di una stagione iniziata con un’altra prodezza balistica, quella realizzata contro il Domagnano. “I gol sono importanti per tutti, specialmente per noi attaccanti. Quel che conta di più, però, è stare bene come gruppo prima che come singolo. Se anche non segnassi ma sapessi di aver fatto il bene della squadra, sarei felice. Lavoro soprattutto per questo; e poi, come è ovvio, anche per buttarla dentro quante più volte mi sia possibile.”

La ripresa del campionato, per gli Under 22, vuol dire Cosmos. Squadra che il 10 biancoazzurro affronterà da ex: “Ho giocato nel Cosmos fino a non troppo tempo fa e so che la squadra è composta di giocatori di alto livello. Per metterli in difficoltà l’arma migliore è l’intensità, da sfoderare fin dalle prime battute di gara e, possibilmente, da non far calare mai. Una cosa è certa: se una squadra così la aspetti, ti punisce. Perciò quel che ci serve è partire determinati e grintosi, e finire in crescendo. Non è semplice, ma è la strada da seguire.”

Palla al centro domenica alle 15:00 allo stadio di Fiorentino. Diretta streaming, come sempre, disponibile su www.titanitv.sm.

Ufficio Stampa