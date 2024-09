San Marino Academy. Under 22: si riparte dal Tre Fiori. Mattia Sancisi: “Sappiamo di poter fare bene con tutti”

Archiviato il capitolo Nazionali, le squadre del Titano si preparano a tuffarsi nella seconda giornata del Campionato Sammarinese. Vale anche per la San Marino Academy Under 22, che questa volta non sarà di scena al venerdì sera, come contro il Domagnano, ma al sabato pomeriggio. Avversario dei ragazzi di Cecchetti sarà il Tre Fiori, che nella prima uscita ha regolato la Folgore con le reti di Prandelli e di Pini. “Il Tre Fiori è certamente una squadra forte, con giocatori di livello come Prandelli e non solo – afferma Mattia Sancisi – Ma noi sappiamo che possiamo fare bene con tutti. Si è visto anche contro il Domagnano che il destino delle partite è nelle nostre mani. Potevamo passare in vantaggio al 75’ e pareggiare al 90’ su rigore. Abbiamo perso per alcuni dettagli, da cui dobbiamo imparare. Ma come squadra ci siamo ed è nostro dovere crederci sempre.”

La parentesi Nazionali ha interrotto solo in parte la continuità del lavoro del club, dato che moltissimi ragazzi dell’Academy si sono ritrovati assieme anche nel doppio impegno dell’Under 21. Doppio impegno che ha riservato una gioia grande come la rete di Mattia Ciacci, a segno nella serata del suo esordio. “Sono state due esperienze bellissime e condite da momenti emozionanti, specialmente quello del gol contro la Turchia – prosegue Sancisi – Siamo tutti felici per Mattia, che è un nostro compagno anche nella San Marino Academy. C’è un blocco molto unito che sa come muoversi sia nel club che in Nazionale. Rispetto allo scorso anno abbiamo alzato l’asticella, ad esempio nell’intensità degli allenamenti e delle partite. Siamo molto concentrati sul lavoro e sui nostri obiettivi.”

Parla da capitano, Mattia, e non per caso. La fascia è comparsa sul suo braccio sia nella gara con il Domagnano sia in quella più recente della Nazionale Under 21. “Ho ringraziato il mister per questa opportunità, perché per me rappresenta un grande onore. E questo vale tanto per la San Marino Academy quanto per la Nazionale, visto che ho potuto indossare la fascia anche martedì contro la Turchia. È stato molto bello.“

L’appuntamento con Tre Fiori – San Marino Academy è per domani alle 15:00 ad Acquaviva. La diretta streaming sarà come sempre disponibile – gratuitamente – sulla piattaforma Titani.TV.

Ufficio Stampa