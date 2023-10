San Marino Academy. Under 22: subito la Virtus dopo la sosta; Sensoli: “Speriamo di vincerla”

Ritorna il Campionato dopo la sosta, per l’Under 22 c’è l’ostacolo Virtus. La sosta è senza dubbio servita a ricaricare le batterie, anche se diversi giocatori erano impegnati con le Nazionali Under 21 e Under 19. “Ho dovuto aspettare parecchio per questo piccolo infortunio –afferma il rientrante Sensoli – Adesso non vedo l’ora di tornare in campo”.

Per la San Marino Academy le prime cinque giornate sono state positive a livello di risultati. La strada intrapresa sembra essere quella giusta per i giovani Titani e anche per Sensoli a livello personale. Il numero 11, tra le altre cose, è anche l’autore del primo gol su azione della storia di questa squadra. “Sapevo che saremmo arrivati pronti agli incontri che ci aspettavano, quindi sono contento del percorso – prosegue Sensoli – Per quando riguarda il primo gol sono molto felice e infatti ho festeggiato con tutta la squadra. Spero di farne altri e soprattutto di continuare a giocare così, perché ci stiamo comportando bene e secondo me ci meritiamo di fare parecchi punti”.

Per molti giocatori è la prima volta in un campionato senior e contro avversari già rodati. “E’ complicato – afferma il centrocampista- ma se ci si impegna i risultati prima o poi si ottengono. La chiave secondo me è il duro lavoro in allenamento”.

La San Marino Academy è un progetto avviato dalla Federazione con lo scopo di aiutare ad amalgamare meglio la squadra anche in funzione della Nazionale Under 21. “Affrontare settimanalmente dei calciatori adulti porta esperienza anche ai giocatori più giovani – dichiara Sensoli – Un’esperienza da portare anche in ambito internazionale”.

Di fronte, dopodomani, ci sarà la capolista Virtus. “Sarà spero una partita combattuta, ricca di emozioni – auspica Sensoli – e magari speriamo di vincerla. Dopotutto, perché no?”.

San Marino Academy-Virtus si giocherà al “Crescentini” di Fiorentino domenica, con fischio d’inizio alle ore 15:00. La diretta della partita sarà come sempre sulla piattaforma streaming Titani.TV.

San Marino Academy