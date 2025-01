San Marino Academy. Under 22: via al girone di ritorno. Marco Gasperoni: “Felici dei progressi, ma non ci accontentiamo”

Se è vero che l’Under 22 è squadra imperniata sul concetto di crescita più che su quello di risultato, è altrettanto vero che non di sole match analysis si vive. Conta anche il lato pratico, eccome. Da quel punto di vista, strada migliore di quella percorsa domenica non c’era per lanciarsi con entusiasmo decuplicato verso la seconda metà del cammino stagionale. “Le vittorie danno sempre morale e autostima e quella con il Cosmos, per come è maturata, ancora di più. – il parere di Marco Gasperoni – Credo che la prestazione nel suo complesso sia stata estremamente positiva. Abbiamo impattato bene, abbiamo giocato con intraprendenza e coraggio, segnato, e poi, quando il Cosmos ha provato a recuperare, abbiamo anche saputo soffrire. Sì, è stata una bella prova di maturità.”

Sabato parte il girone di ritorno con la sfida al Domagnano, divenuto improvvisamente vicino in graduatoria. “Parlare adesso di obiettivi stagionali è un po’ prematuro – prosegue l’attaccante biancoazzurro – perché in fondo manca ancora l’intero girone di ritorno e può succedere di tutto. Certo è che si possono aprire alcune porte molto interessanti e noi lavoreremo per entrarci. Per adesso sappiamo di aver fatto un percorso importante, ma non ancora sufficiente. Vogliamo sempre migliorare.”

Scollinata la prima metà della stagione, è lecito fare un piccolo bilancio e anche qualche considerazione. “Per prima cosa va detto che non è mai facile ricominciare un percorso con una squadra quasi del tutto nuova rispetto a quella della stagione passata. Molti automatismi vanno ricreati da capo, o giù di lì. Se parliamo di risultati, sappiamo che possiamo fare meglio di così. Però siamo molto soddisfatti dei progressi nel gioco e anche nell’atteggiamento. Ci devono servire come trampolino di lancio per questo girone di ritorno che inizia fra pochissimi giorni” – conclude il 16 sammarinese.

San Marino Academy – Domagnano vale per la prima giornata di ritorno e si gioca a Domagnano sabato alle 15:00, con diretta streaming disponibile sulla piattaforma www.titanitv.sm.

Ufficio Stampa