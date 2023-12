San Marino Academy vince nella 11ª Giornata della Serie B Femminile: 2-0 contro Freedom

La San Marino Academy ha conseguito una vittoria importante nella 11ª giornata della Serie B, superando la Freedom con un punteggio di 2-0.

La partita ha visto un inizio equilibrato con entrambe le squadre che hanno mostrato solidità in difesa e attacchi mirati. La prima metà ha visto la Freedom creare alcune opportunità, ma la San Marino Academy ha resistito. Il primo gol è arrivato al 17° minuto, quando Manzetti ha segnato approfittando di un errore di Nucera, portiere della Freedom.

Continuando con un gioco tatticamente solido, la San Marino Academy ha raddoppiato il punteggio al 38° minuto grazie a un gol di Bonnín, il suo primo con la maglia dell’Academy. La Freedom ha cercato di rispondere, creando alcune occasioni pericolose, ma la portiera della San Marino Academy, Limardi, ha mantenuto la sua porta inviolata con interventi decisivi.

La San Marino Academy ha mostrato una coesione di squadra notevole, con giocatori come Bonnín, Manzetti, e Limardi che hanno offerto prestazioni eccezionali. Anche i cambi tattici apportati dall’allenatore Venturi, come l’introduzione di Bonnín dal primo minuto e la conferma di Limardi in porta, hanno avuto un impatto significativo sul risultato.

Questa vittoria porta la San Marino Academy a sei punti, in linea con la Freedom, e segna l’abbandono della terz’ultima posizione in classifica.

Formazione e Marcatori

Formazione Freedom (4-3-3): Nucera; Marrone, Bruni, Giatras, Asta; Cocco, Di Lascio, Franco; Mellano, Parascandolo, Burbassi.

Formazione San Marino Academy (4-1-4-1): Limardi; Ladu, Gardel, Manzetti, Prinzivalli; Bonnín, Brambilla, Puglisi, Giuliani, Menin; Barbieri.

Marcatori: 17’ Manzetti, 38’ Bonnín.