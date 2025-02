San Marino. Accordo di Associazione dopo le dichiarazioni dell’ambasciatore di Andorra Mateu. Sds Beccari: ”L’italia ha posto osservazioni di natura tecnica”, Sds Gatti: ”proposto un modello di vigilanza nuovo”

Alle dichiarazioni di Vicenc Mateu, ambasciatore del Principato a Bruxelles, risponde sia il Sds Beccari che il Sds Gatti ai microfoni di Rtv.

Luca Beccari, segretario di Stato agli Esteri: ”L’accordo è passato ora al Consiglio europeo e il Consiglio ha aperto un dialogo con gli Stati membri che presentano osservazioni, commenti, domande. Questa fase, in generale, si è protratta più avanti di quello che ci si poteva immaginare. Fra i Paesi che hanno fatto osservazioni di tipo tecnico c’è anche l’Italia che non ha una posizione contraria all’accordo, almeno per quanto ne so io. Ha posto delle osservazioni di natura tecnica, in modo particolare sull’allegato sui servizi finanziari. Questo è un tema che deve risolvere la Commissione. Non abbiamo fino ad oggi avuto richieste di riapertura dei negoziati. La Commissione ci ha detto che il negoziato per loro è chiuso. Ovviamente, come ho sempre avuto modo di dire, il rapporto con l’Italia per noi rimane un rapporto prioritario, a prescindere dall’Accordo di associazione”. In risposta al comunicato stampa di Repubblica Futura nel quale la forza di opposizione diceva che non è più il momento dei segreti e che auspicava a fare squadra il Beccari ha replicato: ”Noi non abbiamo segreti con l’opposizione. E’ mia intenzione convocarli, a parte le sedi istituzionali, per un confronto sereno. Noi faremo tutto quello che è possibile, accellerare i tempi per la firma però lo dobbiamo fare con serenità”.

Marco Gatti, segretario di Stato alle Finanze, ha replicato che “non ci preoccupano queste notizie. Il modello di vigilanza che ci è stato proposto dalla Commissione è un modello di vigilanza nuovo: la Commissione ha individuato le tre autorità che dovranno seguire la vigilanza sammarinese, quindi probabilmente in questo momento ci saranno degli approfondimenti tecnici da parte della Commissione, insieme agli esperti dei vari Paesi, per risolvere eventuali dubbi che gli stessi possono avere”.