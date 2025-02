San Marino. Accordo tra Ecc.ma Camera, S.G.A. e risparmiatori ex CIS: rimborsi parziali in cambio della rinuncia ai ricorsi alla CEDU

Nella giornata di lunedì 03.02.2025 sono stati sottoscritti accordi tra l’Ecc.ma Camera, S.G.A. Società di Gestione degli Attivi ex B.n.s. e gli ex correntisti CIS che avevano presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, rappresentati dall’avv. Stefano Pagliai. L’intesa – frutto del confronto svoltosi negli ultimi mesi tra le parti private, la Segreteria alle Finanze ed S.G.A. – prevede un parziale rimborso immediato dei Titoli di Stato con scadenza al 2032a favore di tutti i portatori delle stesse a fronte della rinuncia ai ricorsi introdotti in sede Europea. Si prevede, altresì, un preciso impegno a ripartire tutte le risorse derivanti dalla liquidazione del patrimonio del CIS a favore dei risparmiatori.

L’avv. Stefano Pagliai: “Fin dal luglio del 2022 il gruppo di risparmiatori da me rappresentato ha voluto mantenere aperti i canali di confronto con le istituzioni e con S.G.A. Pur dinanzi agli evidenti disagi vissuti da coloro che si sono visti spostare la restituzione dei propri risparmi di 10, 15 o 20 anni non abbiamo mai sposato la logica dello scontro ma cercato soluzioni che contemperassero le rivendicazioni – più che legittime, visto che i risparmiatori non hanno colpe di quanto avvenuto – dei cittadini danneggiati con la stabilità del sistema. Confidiamo che quello di oggi sia il primo passo di un percorso che porti in tempi ragionevolmente rapidi a risolvere le criticità ancora esistenti per molti che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati congelati i risparmi di una vita. Ci tengo a ringraziare, tra le molte persone che hanno affrontato questo percorso, in particolare, Thomas Biagi che per primo si è fatto ispiratore e promotore di questo gruppo di persone che, con responsabilità, ha cercato di fare squadra per affrontare insieme un problema di tutti”.