San Marino. Accordo UniCattolica – ISS: lunedì 3 giugno alle 17 la presentazione dedicata agli studenti e alle loro famiglie alla sala Montelupo di Domagnano

Si ricorda che il prossimo lunedì, 3 giugno, alle ore 17, nella sala “Montelupo” di Domagnano, si terrà la presentazione dell’accordo tra Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Segreteria di Stato per la Sanità, dedicato a chi vuole intraprendere la professione medica.

All’incontro interverranno il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Francesco Bevere.

La partecipazione è in particolar modo consigliata agli studenti sammarinesi che vogliono intraprendere una carriera professionale in medicina.

Per maggiori informazioni e per accedere al bando, è possibile visitare questa pagina del sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: https://www.unicatt.it/corsi/triennale/medicine-and-surgery-roma/admissions-and-applications.html#accordion-124fe95460-item-88d434c70b

Ufficio Stampa, 31 maggio 2024