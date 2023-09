San Marino. Ad Andorra una visita ufficiale di altissimo livello per il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi si è recato in visita ufficiale ad Andorra accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino ad Andorra Luca Brandi e da Francesco Morganti funzionario della Segreteria di Stato per la Cultura.

Guidato da Carles Álvarez Marfany, Ambasciatore di Andorra a San Marino e da Joan-Marc Joval, Capo dell’Azione Cultura del Ministero della Cultura, dei Giovani e dello Sport ha preso parte ad una serie di prestigiosi appuntamenti culturali e ad una serie di visite rivelatasi particolarmente interessanti.

La visita si è aperta con un incontro con il Presidente del Parlamento del Principato d’Andorra per un incontro cordiale nel segno dell’amicizia e della collaborazione fra i Paesi.

Al termine dell’incontro il bilaterale con Mònica Bonell, Ministro della Cultura, dei Giovani e dello Sport promotrice della partecipazione di artisti sammarinesi alla Biennale Internazionale d’Arte di Andorra “L’And Art 2023” per la quale proprio la Repubblica di San Marino è stata scelta quale “paese invitato”. Con il Ministro della Cultura Bonell si è deciso di mettere a punto una serie di protocolli cooperativi in aggiunta all’accordo quadro di collaborazione fra i due Paesi con l’obiettivo di sviluppare congiuntamente progetti legati al mondo dell’arte, della cultura e delle mostre, allo scambio di esposizioni di artisti locali e alla pianificazione di uno scambio per gite scolastiche.