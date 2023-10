San Marino Aerospace, la Repubblica più antica del mondo guarda al futuro

Il 25 e il 26 ottobre l’evento dedicato all’aerospazio e alla space economy. Sul Titano esperti del settore, imprese e istituzioni italiane e internazionali per confrontarsi su innovazione e opportunità

Il 25 e 26 ottobre prossimi la Repubblica di San Marino ospiterà presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle “San Marino Aerospace”, il primo evento dedicato al settore dell’aerospazio e della “space economy”. Si tratta di un evento internazionale ideato dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio che prevede prestigiose partecipazioni internazionali e la presenza di rappresentanti della Camera di Commercio degli Stati Uniti.

“San Marino Aerospace” ha l’ambizione di divenire un appuntamento biennale di riferimento nel settore, per il panorama europeo ed extra-europeo.

La prima edizione rappresenta l’inizio di un percorso per lo sviluppo della filiera della Space Economy nella Repubblica di San Marino, che verrà per altro portato avanti in stretta sinergia con le istituzioni e il tessuto economico italiano, il tema è per altro già stato al centro dei colloqui bilaterali fra il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi con l’omologo italiano Adolfo Urso.

“San Marino Aerospace” è un evento B2B rivolto alle imprese del settore ma prevede anche tavoli di approfondimento tecnico e istituzionale, momenti di confronto con il pubblico e incontri riservati a scuole e studenti.

Il taglio del nastro è previsto alle 10.15 del prossimo 25 ottobre, alle 11 e alle 12.15 le prime due delle numerose conferenze in programma “Le sfide della Space Economy: azioni per un futuro condiviso” e “Prospettive e opportunità della collaborazione transatlantica nel comparto aerospace”. Il primo panel, che si aprirà con l’intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari interverranno il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e il Viceministro delle imprese e del Made in Italy italiano Valentino Valentini oltre a Matteo Perego, sottosegretario di Stato per la Difesa italiano, Andrea Mascaretti (Presidente della Commissione Interparlamentare sull’Aerospazio) e Mons. Giulio Delavite, delegato vescovile per le relazioni esterne. Nel secondo panel spazio al Console degli Stati Uniti d’America a San Marino Daniela Ballard e a manager di Boing, Lockheed Martin, Collins Aerospace e Poggipollini.

Alle 14.30 le autorità sammarinesi visiteranno l’evento poi il pomeriggio si proseguirà con la tavola rotonda “Regioni e cluster: una tavola rotonda per analisi, criticità e proposte. Istituzione di un tavolo permanente di lavoro e confronto”.

Si prosegue con un incontro sui temi della cybersicurezza per lo sviluppo della San Marino Aerospace Valley come supporto al sistema economico, al territorio e alle istituzioni per favorire la proposta di creazione di un polo di eccellenza permanente ISAC – Information Sharing and Analysis Center” con esponenti delle Regioni Marche ed Emilia Romagna, Puglia, Lombardia, Campania oltre ad ospiti internazionali.

Alle 16 del 25 ottobre un panel sulla Cybersicurezza con l’alto intervento dell’On.le Elisabetta Belloni, Direttore Generale del DIS (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza).

Camera di Commercio e Agenzia dello Sviluppo Economico di San Marino terranno la presentazione “San Marino: a business-friendly environment” poi si proseguirà con “Welcome to San Marino: un Paese da scoprire” in collaborazione con San Marino Welcome e il saluto, in apertura, del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.

La giornata del 26 ottobre si aprirà con “L’appuntamento con l‘astronauta”, un evento per le Scuole Superiori con Walter Villadei e proseguirà con “Career Match in partnership con ESA (Agenzia Aerospaziale Europea), “Novità dallo spazio” con i rappresentanti di ESA, ASI, Kuper Amazon, Argotec, Microsoft, Dallara, NPC Space Mind, Spacewar, Thales Alenia Space, CDI Global e OHB. Confermato il panel “Sostenibilità e AI” con l’intervento del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e una conferenza su “Materiali polimerici e tecnologie abilitanti per il settore aerospaziale.

L’evento si terrà presso Multieventi Sport Domus con apertura dalle 9 alle 18. Il costo dell’ingresso è di 10 euro (15 euro per i due giorni).

Sul sito https://sanmarinoaerospace.sm ulteriori informazioni relative all’iniziativa.

San Marino, 22 ottobre 2023 (1723 dfR)