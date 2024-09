San Marino. Aggiornamento Meteo

Nelle ultime 48 ore sono caduti sul territorio di San Marino oltre 227 millimetri d’acqua e nei territori limitrofi la situazione è altrettanto allarmante

Nonostante le forti precipitazioni, si è registrata una buona tenuta generale della situazione: qualche piccola tracimazione da fossi interpoderali, qualche allagamento risolto puntualmente. Le precipitazioni in atto comunque potranno generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua.

Non risultano danni a persone o cose, né allagamenti consistenti, così come nessuna strada è stata chiusa

Diramata Allerta di colore rosso per criticità idrogeologica da parte della Protezione Civile e di colore giallo per temporali.

Attivato il C.O.S. (Centro Operativo Sammarinese) che sarà convocato in caso di necessità, costituito dal Coordinamento di Protezione Civile (Segretario Territorio, Segretario Sanità, Segretario Industria, Segretario Affari Interni e Capo Protezione Civile) e Dirigenti e Direttori di tutte le strutture operative. Attivo anche il gruppo dei volontari della Protezione Civile. Ringraziamo tutti i servizi per l’enorme lavoro che stanno svolgendo sul territorio

Per emergenze contattare il numero 0549888888