San Marino. AIM Abu Dhabi, il Segretario Fabio Righi incontra il Ministro del Commercio emiratino Al Zeyoudi

“Il nostro fondo pronto ad investire nella Repubblica di San Marino”

Al termine dell’incontro bilaterale la tavola ministeriale sull’attrazione degli investimenti e la presentazione della legge sulle “sandbox normative” definita da più parti iniziativa di altissimo livello

Secondo ed ultimo giorno di lavoro per il Segretario di Stato Fabio Righi ad Abu Dhabi dove sta partecipando all’Annual Investment Meeting. La giornata odierna si è aperta con l’incontro bilaterale fra il Segretario di Stato e il Ministro per il Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Un colloquio franco e pragmatico durante il quale Righi ha presentato le iniziative del Paese per lo sviluppo economico, le sfide normative e i progetti per imprese ed investitori. Il Ministro emiratino, ringraziando San Marino per la partecipazione all’evento ha proposto una collaborazione diretta degli Emirati Arabi Uniti in progetti concreti e di investimento infrastrutturale ed una serie di incontri con aziende locali, il primo già concretizzato dopo poche ore, per valutare opportunità di collaborazione.

Il Segretario di Stato Righi è poi intervenuto nel pomeriggio alla tavola rotonda ministeriale “Prepararsi a un rallentamento economico: opportunità di investimento nascoste”. Al tavolo con il Segretario di Stato Fabio Righi il Ministro per il Commercio estero degli Emirati Arabi Uniti Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, il Ministro degli Esteri di Bosnia and Herzegovina Elmedin Konakovi?, il Ministro del Commercio del Congo Jean Lucien Bussa, il Ministro del Turismo della Costa d’Avorio Siandou Fofana, il Ministro degli Investimenti di Honduras Miguel Medina, il Ministro del Turismo indonesiano Sandiaga Uno, il Ministro dell’Industria del Marocco Ryad Mezzour, il Ministro delle Finanze dell’Uganda Anite Evelyn, il vice Ministro del Turismo di Cipro Kostas Koumis e autorità russe, del Tajikistan, delle Nazioni Unite e dell’Unione Araba.

L’impegno del Segretario di Stato Fabio Righi ad Abu Dhabi si è concluso con la visita alla sede centrale di Yashat, azienda leader nel mondo nel settore delle comunicazioni satellitare. Con Yashat, il cui CEO Ali Al Hashemi ha dimostrato particolare interesse a proseguire le interlocuzioni, si è parlato di tecnologia satellitare applicata alle telecomunicazioni e all’aerospazio con inevitabili confronti sull’Intelligenza Artificiale e su quello che sarà il futuro.

San Marino, 8 maggio 2024 (1723 dFR)