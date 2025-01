San Marino al Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) di Berlino: un impegno per un’agricoltura sostenibile e inclusiva

La Repubblica di San Marino ha partecipato al Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), che si è tenuto a Berlino, un importante evento internazionale che ha riunito oltre 70 Ministri dell’Agricoltura da tutto il mondo, leader di organizzazioni internazionali e rappresentanti del settore per affrontare le sfide globali legate alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità agricola.

L’obiettivo centrale di questa edizione del GFFA, “Cibo sufficiente per tutti – Sicurezza alimentare globale come compito comune”, ha rappresentato un appello forte e condiviso per affrontare le crescenti difficoltà legate alla produzione alimentare, al cambiamento climatico e alla sostenibilità delle risorse naturali. I partecipanti hanno discusso strategie innovative per:

•Strutturare una bioeconomia sostenibile e promuovere un’agricoltura rispettosa delle risorse naturali;

•Migliorare le opportunità di reddito per i piccoli agricoltori, rafforzando il loro ruolo nella filiera produttiva;

•Favorire la cooperazione internazionale per garantire che il diritto al cibo sia accessibile a tutti.

L’incontro si è rivelato un momento cruciale per dimostrare che la collaborazione tra nazioni è indispensabile per affrontare queste sfide globali. Vedere così tanti leader uniti nello stesso obiettivo ha rappresentato un segnale chiaro e incoraggiante per il futuro.

Il contributo di San Marino al GFFA

La partecipazione della Repubblica di San Marino al Forum conferma l’impegno del Paese nell’affrontare i grandi temi globali legati alla sostenibilità, con particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse naturali e al supporto delle realtà agricole locali.

In questo contesto, il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, Matteo Ciacci, ha dichiarato:

“La Repubblica di San Marino è impegnata a promuovere un modello agricolo che coniughi tradizione e innovazione, per garantire il rispetto delle risorse naturali e il benessere delle generazioni future. Partecipare al GFFA è per noi un’opportunità fondamentale per condividere esperienze e contribuire, anche come piccolo Stato, al raggiungimento di obiettivi così ambiziosi, ma indispensabili per l’umanità.”

Concludendo, l’adesione al Global Forum for Food and Agriculture è stata un’importante occasione per rafforzare il ruolo internazionale di San Marino nei temi legati alla sostenibilità e per riaffermare la volontà del Paese di essere parte attiva nella costruzione di un futuro agricolo ed economico più giusto e inclusivo.

Segreteria Territorio e Ambiente