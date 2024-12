San Marino al MEBAA Show 2024 di Dubai: nuove opportunità di mercato e prospettive di sviluppo

I Segretari di Stato all’Industria e Sport, Rossano Fabbri, e al Lavoro e all’Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori, hanno rappresentato la Repubblica di San Marino al prestigioso MEBAA Show 2024, attualmente in corso a Dubai. Si tratta di un evento di primo piano nel panorama dell’aviazione, e più in generale il comparto dei trasporti, che riunisce leader globali, esperti e decision-maker del settore per discutere innovazioni tecnologiche, sostenibilità e nuove opportunità di mercato. La partecipazione di San Marino ha sottolineato l’impegno del Paese a rafforzare il proprio posizionamento internazionale, sia nell’ambito delle industrie innovative, sia attraverso il ruolo strategico del Registro Aeronavale Sammarinese.

Durante l’evento, fra i vari prestigiosi incontri, i Segretari di Stato Fabbri e Bevitori hanno approfondito la conoscenza del Dr. Sheikh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, col quale hanno discusso di possibili collaborazioni strategiche e opportunità di investimento reciproco. L’incontro rappresenta un momento significativo per San Marino, dimostrando come la propria politica economica e il Registro Aeronavale possano fungere da catalizzatori per relazioni proficue con importanti attori globali.

Il MEBAA Show si è confermato una piattaforma unica per esplorare le tendenze emergenti nel settore dell’aviazione, ospitando oltre 145 espositori e leader internazionali che hanno presentato innovazioni all’avanguardia e strategie di crescita sostenibile. Il Registro di San Marino, guidato dal Direttore Ing. Marco Conti, rappresenta un’eccellenza a livello mondiale, evidenziando come la qualità dei servizi offerti e la professionalità delle sue strutture siano divenute un punto di riferimento nel settore trasporti e logistico globale. All’evento era presente anche il Patron della SMAR – San Marino Aircraft Registry SpA, Sir Jorge C. Colindres con il Presidente Dr. David R. Colindres e, proprio per questo, preme sottolineare che tale successo è anche il frutto della perfetta sinergia tra l’Autorità Sammarinese e la società SMAR costruendo un binomio vincente.

“Siamo orgogliosi di essere presenti a un evento così prestigioso, che non solo celebra l’eccellenza dell’industria aeronautica ma offre anche una straordinaria opportunità per consolidare il nostro posizionamento strategico,” ha dichiarato il Segretario Fabbri. “Il Registro Aeronavale di San Marino continua a distinguersi per standard elevati, trasparenza e competitività, rendendosi un asset cruciale per la nostra economia”.

Il Segretario Bevitori ha aggiunto: “Incontri di questo livello rafforzano l’impegno di San Marino nel perseguire una visione di sviluppo globale, con uno sguardo all’innovazione. La partecipazione al MEBAA Show 2024 rappresenta un passo significativo verso la creazione di nuovi partenariati internazionali, contribuendo alla crescita delle nostre industrie strategiche”.

La partecipazione della Repubblica di San Marino al MEBAA Show testimonia la determinazione del Paese ad essere protagonista negli scenari mondiali, promuovendo iniziative che uniscono visione strategica e collaborazione internazionale.