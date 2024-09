San Marino. Al Multieventi torna la San Marino Cup di ginnastica

La Federazione Sammarinese Ginnastica ospiterà sabato 7 e domenica 8 settembre, presso il Multieventi Sport Domus, l’11esima edizione del Torneo Internazionale San Marino Cup. L’evento, ormai consolidato come un appuntamento di rilievo nel calendario internazionale e nazionale, attira ogni anno un numero crescente di atlete di altissimo livello. Il torneo offre un’importante occasione di confronto, permettendo alle ginnaste di rientrare in gara con la giusta gradualità dopo la preparazione estiva. Quest’anno sono previste oltre 230 ginnaste provenienti da 13 Paesi, che si sfideranno in diverse categorie durante le due giornate di gara. La Federazione trasmetterà l’evento in stream ing sul proprio canale YouTube (@ federazione sammarinese ginnastica), consentendo a un pubblico più ampio di seguire le competizioni.