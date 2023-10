San Marino. AL PANATHLON IL GOLF DI OGGI E DOMANI    

La continua crescita dell’interesse verso il golf, sia dal punto mediatico che dal punto di vista di crescita di praticanti sono stati gli argomenti principali della serata conviviale di Ottobre organizzata dal Panathlon Club San Marino. Erano presenti, quali graditi ospiti, il Presidente della Federazione Sammarinese Golf Emanuele Vannucci, il Presidente del Golf Club San Marino Remo Raimondi, ed i giovani atleti Aisha Nouioui e Giacomo Gasperoni. La relazione degli ospiti è stata preceduta dalla sempre suggestiva cerimonia di ingresso del nuovo Socio Maurizio Guidi, in rappresentanza della disciplina del Golf. L’eco mondiale determinata dalla vittoria della squadra Europea nella recente Ryder Cup svoltosi a Roma presso il campo Marco Simone ha dato una ulteriore importante impulso alla popolarità del golf. Questa disciplina sportiva sta conoscendo un crescente interesse da parte di appassionati di ogni età per le sue caratteristiche di sport pulito, socializzante, a contatto con la natura e con regole rispettose del fair play. I Presidenti Vannucci e Raimondi hanno sottolineato con soddisfazione i risultati dei giovani golfisti sammarinesi, rappresentati da Aisha e Giacomo, i quali grazie al prezioso lavoro del Maestro Marco Pelliccioni stanno mietendo successi in tutta Italia. Questi ammirevoli ragazzi riescono a conciliare positivamente sia l’impegno sportivo che quello scolastico e sono di traino per tutti i giovani che vogliono provare l’esperienza golfistica che non è, va sottolineato, uno sport elitario o per pochi. L’ultimazione del campo di Pitch & Putt nella zona di Ca’ Montanaro è stata una sfida vinta dalla Federazione e dal Golf Club per dare ai sammarinesi una struttura all’interno della Repubblica. I Soci presenti, oltre a stimolare un interessante dibattito si sono complimentati con gli ospiti, in particolare i ragazzi, per la loro simpatia e competenza spronandoli a continuare sulla strada intrapresa nell’interesse dello sport e dei suoi valori fondanti.

San Marino, 23/10/2023

PANATHLON CLUB SAN MARINO