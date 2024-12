San Marino. Al Tre Penne servono i supplementari per raggiungere le semifinali di Coppa, Moscardi e Cardellino regalano la vittoria a Città 

Ritorno quarti di finale Coppa Titano 2024/2025

Tre Penne 3-2 Folgore d.t.s.

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Nigretti, Barretta, Palazzi (103’ Giovagnoli), Vandi (90’ Magrotti); Gaiani, Amati, Scarponi; Dormi (117’ Cardellino), Guidi (108’ Moscardi), Ceccaroli (87’ Cecchetti)

A disposizione: Manzaroli, Di Giuli, Zafferani

Allenatore: Nicola Berardi

Folgore (4-3-3)

Guddo; Sartori (66’ Facchetti), Toure, Brolli, Miori (114’ Ankotovych); E. Golinucci (56’ Bitti), Fall; Pancotti (77’ Raschi), Cateni, Ura (66’ Turrisi); Bernardi (56’ Cavalli)

A disposizione: Russo, Rochira, Riso

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Avoni

Assistenti: Cristiano – Salvatori

4° Ufficiale: Balzano

Ammoniti: 35’ Miori, 50’ Amati, 89’ Guidi, 115’ Nigretti, 120’ Moscardi

Marcatori: 38’ Pancotti, 53’ Scarponi, 87’ Miori, 113’ Moscardi, 117’ Cardellino

STADIO ‘F.CRESCENTINI’ (Fiorentino) – Il ritorno dei quarti di Coppa Titano tra Tre Penne e Folgore è un autentico spettacolo, con colpi su colpi da una parte e dall’altra. Dopo 6’ la prima occasione è del Tre Penne, Nigretti serve Guidi che va con il mancino di poco a lato. Il primo quarto d’ora è un assalto biancazzurro, ci prova due volte Dormi. Al 7’ Dormi trova il varco per calciare ma incontra il muro della Folgore, poi al quindicesimo è Guddo che vola per negargli il gol. Al 37’ alla prima discesa pericolosa la Folgore trova il gol dell’1-0: cross in mezzo, nessuno del Tre Penne colpisce la sfera per allontanarla che carambola su Pancotti che si scontra anche con Migani e la sfera finisce in rete. Nella ripresa il Tre Penne riesce a rimettere tutto in parità e a portarsi avanti nel totale dopo 8’: Nigretti corre sull’out di destra e mette dentro per Scarponi che trova la zampata vincente per il pareggio. Al 13’ Ceccaroli recupera palla sulla trequarti campo e trova Scarponi in area, questa volta è bravo Guddo a non farsi battere per la seconda volta. È un Tre Penne che non si accontenta e cerca il colpo del definitivo ko: sul rilancio di Migani Guidi sguscia tra i due difensori, tiro di sinistro centrale facile preda del portiere. E quando tutto sembrava indirizzarsi verso il pari, che avrebbe consentito al Tre Penne il passaggio del turno, la Folgore trova il guizzo per il 2-1 che significa supplementari. Al 42’ su un lancio lungo dentro l’area la palla sfila a Miori che batte Migani.

Ai supplementari dopo 4’ Dormi prova a impensierire, senza riuscirci, Guddo. La grande occasione dell’extratime della Folgore è sui piedi di Bitti, il numero 11 entra in area e incrocia sul secondo palo con la palla che sfila di un nulla. Nel secondo tempo supplementare mister Nicola Berardi – costretto a giocare in difesa con Giovagnoli e Magrotti – inserisce anche Moscardi e Cardellino, che si rivelano le scelte decisive. Sugli sviluppi di un corner la palla ritorna ad Amati, che dà un’occhiata in area e mette dentro un cross che viene girato in rete dal colpo di tacco volante di Alessandro Moscardi, che fa scoppiare di gioia la panchina e la tribuna del Tre Penne. Con la Folgore all’arrembaggio e sulle sue gambe, Città fa ancora male con Cardellino che a 1’ dall’ingresso in campo è il più fresco di tutti e s’inserisce tra due difensori, serve Cecchetti che gli restituisce il favore per il tap-in definitivo che sancisce il 3-2 e passaggio del turno. I biancazzurri di Città affronteranno in semifinale il Tre Fiori, capace di superare ai quarti il San Giovanni.

©FSGC/Palmieri