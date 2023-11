San Marino. Al via domani la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite organizzata da San Marino e Italia

Si aprono due giorni di confronto per nazioni, destinazioni turistiche, enti ed imprese sul tema del diritto al “turismo per tutti” alla presenza di Ministri, tecnici ed esperti del settore.

Il Centro Congressi Kursaal della Repubblica di San Marino ospita la Conferenza Internazionale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO): “TOURISM FOR ALL – Advancing accessibility for destinations, companies and people”. Due giorni di conferenze (16 e 17 novembre), tavole rotonde e panel di primo piano per promuovere il “turismo per tutti” e confrontarsi su ciò che il mondo del turismo deve fare per garantire alle persone con disabilità il diritto al turismo. La Repubblica di San Marino torna ad ospitare una conferenza sul turismo accessibile a distanza di 9 anni dall’ultima volta e insieme ad Italia e UNWTO offrirà una piattaforma per governi, destinazioni e settore privato dove discutere i modi migliori per dare priorità all’accessibilità in qualsiasi politica o strategia turistica. L’appuntamento è organizzato per dimostrare ancora una volta che rendere accessibili le destinazioni turistiche e le aziende aprirà la strada al futuro. La conferenza prevede due giorni di lavori con la partecipazione di Ministri ed autorità da diversi Paesi del mondo oltre a tecnici ed esperti di organizzazioni pubbliche e private.

Il programma si aprirà con i saluti del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e del Ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè co-organizzatori dell’evento insieme all’Organizzazione Mondiale del Turismo che sarà rappresentata da Zoritsa Urosevic, Direttore Esecutivo. Il primo intervento sarà quello di Martyn Sibley, co-fondatore e CEO di Purple Goat Agency e Disability Horizons poi l’evento proseguirà con la tavola rotonda ministeriale sul tema “come può la leadership strategica promuovere risultati concreti in materia di accessibilità?”. Un panel sul ruolo delle pubbliche amministrazioni nel promuovere politiche e strategie inclusive e nell’applicazione di standard che si rivolgono sia alle comunità ospitanti che ai visitatori. Il dibattito ruoterà attorno a un documento di posizione ministeriale e metterà in luce risultati e progetti specifici dei decisori politici che ispirano un ulteriore dialogo tra pari e coinvolgerà il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, Celso Sabino de Oliveira, Ministro del Turismo del Brasile, Mi-ran Jang, Vice Ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Korea, Jan Fluxa, Vice Ministro dello sviluppo della Repubblica Ceca, Umid Shadiev direttore del Comitato per il Turismo dell’Uzbekistan, Peleg Lewi, Ambasciatore e advisor del Ministero degli Esteri e del Turismo di Israele e Valentina Superti, Direttore del Turismo alla Commissione Europea.

Tra gli ospiti anche la Principessa Haifa bint Muhammad Al Saud, Vice Ministro del Turismo saudita che torna sul Titano a distanza di pochi mesi dalla sua ultima visita a conferma degli ottimi rapporti in ambito di sviluppo turistico tra i due Paesi.

Si proseguirà discutendo di standard internazionali di accessibilità come strumenti di orientamento e con un approfondimento sul nuovo Centro europeo di risorse per l’accessibilità – AccessibleEU, volto a promuovere l’attuazione delle politiche e della legislazione dell’UE sull’accessibilità in tutti gli Stati membri dell’UE-27, coinvolgendo autorità pubbliche, professionisti dell’accessibilità, imprese private, educatori e ONG. Interverranno Jesús Hernández Galán, Direttore, Centro risorse UE sull’accessibilità-AccessibleEU; Igor Stefanovic, Coordinatore tecnico del Dipartimento di etica, cultura e responsabilità sociale dell’UNWTO / Specialista dell’UNWTO per il turismo accessibile e Andrea Zavoli, professore e fondatore della Onlus “Vento in faccia”.

Si parlerà di soluzioni per garantire l’accessibilità nel settore dei trasporti e della mobilità, delle infrastrutture, dei servizi e dei dispositivi, rivolgendosi ai visitatori con specifiche esigenze di accesso e agli anziani, nelle diverse fasi del loro viaggio con interventi di Linda Ristagno di IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), Hilal Kahraman dell’aeroporto di Istanbul, Svend Wandaas dei trasporti della Città di Oslo e del senatore Luca Briziarelli.

Interverrà l’architetto Katerina Papamichail esperta di accessibilità della Rete europea per il turismo accessibile. Si parlerà di accesso universale al patrimonio culturale e alle aree naturali protette e di come migliorare il comfort, la sicurezza e la qualità della vita delle persone con Stefano Dominioni, Direttore, Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, Consiglio d’Europa, Antonio Caponetto, Capo Dipartimento per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità e Consigliere del Ministro per le Disabilità, Dino Angelaccio, Presidente ITRIA – Percorsi Turistici Religiosi Interculturali e Accessibili, Sonia García Fraile, Tecnico della Direzione Accessibilità e Innovazione, Fondazione ONCE e Baptiste Hottekiet, Direttore del Parc naturel du Pays des Collines della Vallonia.

La seconda giornata di lavori si aprirà con l’intervento sui quadri legislativi di Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo, Capo del Gruppo parlamentare Attività Produttive e con un panel tecnico sull’inclusione della disabilità nello sport, nel tempo libero e negli eventi con Briony Brookes, responsabile PR e comunicazione per il turismo di Città del Capo, Thomas Deschamps, Direttore dell’Osservatorio sul turismo sostenibile e accessibile, Parigi Je t’iame-Paris impegnato nell’organizzazione delle Paralimpiadi di Parigi 2024, Helena Ribeiro, Project Manager Turismo Accessibile del Portogallo, Ignatios Fotiou, Presidente di TOBEA, Riccardo Giuseppe Capo, AD di Mirabilandia, Alberto Dellavalle, Direttore Infrastrutture del Comune di Rimini.

All’interno dell’evento verrà presentato il progetto “The Lovely Places” e poi si proseguirà con la discussione su “Accessibilità come opportunità di business: in che modo apporta benefici all’industria del turismo?” con Ross Calladine di Visit England, Thodoris Tzoumas, sindaco di Skiathos, Tommaso Bertini di Alpitour,

Javier Sancho di Hilton Hotels, Beatriz Miguel Díez di ILUNION Hotels, Maurizio Borletti, di San Marino Outlet Experience e Aleksandar Bajic di Curae.me.

Al termine dei lavori si auspica possa essere definito e sottoscritto il “San Marino Action Plan”, un documento che detti le linee guida per lo sviluppo di un turismo accessibile e sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e rispettoso delle persone con disabilità e contemporaneamente renda la Repubblica di San Marino un hub permanente per l’elaborazione di politiche di inclusività.

San Marino, 15 novembre 2023/1723 d.F.R.