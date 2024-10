San Marino. Al via il 22° Rally Legend … di Paolo Forcellini

È sicuramente piacevole vedere, già molte ore prima della partenza del Rally Legend, tanti appassionati già appostati lungo le strade e sulle scarpate, nonostante la temperatura non proprio mite, in attesa di assistere al passaggio delle auto nelle prove speciali. Il Rally Legend, ormai parte della storia sportiva di San Marino, regala grande visibilità alla Repubblica che lo ospita con successo da ben 22 anni. Si tratta di uno degli eventi sportivi più rilevanti che attira sul Titano decine di migliaia di persone, provenienti da tutta Europa.

È una manifestazione di cui dobbiamo essere fieri, anche per chi, come me, non nutre una passione specifica per le auto o per le gare, e ancor meno per i rally. Però, come sammarinese, ne riconosco l’importanza. Un plauso va quindi agli organizzatori e a tutti coloro che lavorano affinché l’evento si svolga nel migliore dei modi, in sicurezza e con il successo che ha caratterizzato tutte le edizioni precedenti.

Naturalmente, se questo evento causa qualche disagio e richiede sacrifici a chi risiede lungo il percorso, credo che siano inconvenienti accettabili, per il bene dello sport, del turismo e, in ultima analisi, dell’economia del nostro Paese. Non resta che augurare buona fortuna a questa edizione 2024 del Rally Legend.

Paolo Forcellini, Lo Stradone