San Marino. Al via la collaborazione tra ISS di San Marino e la Fondazione G.B. Bietti di Roma

Firmato nei giorni scorsi un importante accordo in ambito oculistico

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e la Fondazione G.B. Bietti per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia ONLUS – IRCCS hanno siglato nelle scorse settimane un protocollo d’intesa per la cooperazione clinica, lo sviluppo tecnologico, la ricerca e la formazione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una rete specialistica internazionale dedicata alla cura e lo studio delle patologie oculistiche.

In particolare, questo accordo permetterà al Centro per lo Studio e la Cura della Miopia, in fase di realizzazione presso l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, di avvalersi di un’importante collaborazione con, ad oggi, l’unico IRCCS in Italia che opera nell’ambito delle patologie oculistiche.

L’accordo, siglato dal Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere e dal Presidente dell’IRCCS Fondazione G.B. Bietti Mario Stirpe, mira a implementare e rafforzare la programmazione nell’ambito dell’Iniziativa Globale dell’OMS per l’eliminazione della cecità evitabile, denominata “Vision 2020”.

Le attività previste dal protocollo includono lo sviluppo di un programma di screening condiviso per identificare i soggetti maggiormente a rischio di sviluppare un difetto di vista rapidamente ingravescente, l’identificazione e comparazione delle migliori e più promettenti attività terapeutiche per la correzione della miopia e la formazione continua e trasversale tra i professionisti delle due strutture.

“Siamo entusiasti di annunciare l’avvio di una collaborazione strategica tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino e la Fondazione G.B. Bietti per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Grazie a questa sinergia, il Centro per lo Studio e la Cura della Miopia, che stiamo realizzando presso l’Ospedale di Stato, potrà beneficiare dell’esperienza e dell’innovazione dell’unico IRCCS in Italia specializzato in patologie oculistiche. La nostra visione è quella di creare un centro di eccellenza che sia punto di riferimento non solo per San Marino ma anche per la comunità internazionale, contribuendo così allo scambio di conoscenze e allo sviluppo di nuove terapie“.

“Le attività previste dal protocollo – spiega il Direttore del Reparto di Oculistica dell’ISS Alessandro Mularoni – includono lo sviluppo di un programma di screening condiviso per identificare i soggetti maggiormente a rischio di sviluppare un difetto di vista rapidamente ingravescente, l’identificazione e comparazione delle migliori e più promettenti attività terapeutiche per il controllo della progressione e la correzione della miopia e la formazione continua e trasversale tra i professionisti delle due strutture. L’intesa siglata con la Fondazione G.B. Bietti è in questa misura fortemente strategica per migliorare ulteriormente il livello clinico del nostro Servizio di Oculistica”.

“Questo accordo di rilevanza internazionale rappresenta un passo significativo e concreto verso la promozione della salute visiva e la prevenzione della cecità evitabile – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere – di cui beneficeranno i cittadini della Repubblica di San Marino, ma anche pazienti provenienti da altri territori. Il ‘Centro per lo Studio e la Cura della Miopia’, guidato dal Direttore Mularoni, rappresenta il fulcro di tutte queste attività specialistiche da sviluppare assieme alla prestigiosa Fondazione G.B. Bietti. Lo scopo è quello di condividere conoscenze, sviluppare nuove terapie e formare professionisti qualificati nel campo dell’oftalmologia e provenienti anche da altri Paesi, nell’ambito della cooperazione internazionale già prevista nell’accordo”.

Ufficio Stampa, 22 aprile 2024