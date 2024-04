San Marino. Al via le iscrizioni per il Rally Bianco Azzurro 2024. La Scuderia San Marino ripropone il Campionato Sociale e la collaborazione con Sport Team Equipment

A un mese esatto dal primo appuntamento dell’anno in territorio sammarinese, la Scuderia San Marino apre ufficialmente le iscrizioni per il 23° Rally Bianco Azzurro, in programma sabato 4 e domenica 5 maggio.

Rispetto alla scorsa edizione, la gara non avrà valenza per il Campionato Coppa Rally di Zona ma la società sammarinese ha riproposto dopo numerosi anni il “Campionato Sociale Scuderia San Marino”. Al campionato sono ammessi tutti i piloti e navigatori con tesseramento all’anno corrente alla Scuderia San Marino e al termine dei tre eventi proposti dalla stessa – Rally Bianco Azzurro, Circuito dei Campioni e Ronde Halloween – verrà redatta una classifica finale suddivisa per raggruppamenti in cui sarà premiato il primo classificato di ognuno.

Confermata anche per il 2024 la collaborazione con Sport Team Equipment per la premiazione nelle categorie R Italian Trophy e Michelin Trofeo Italia. Il primo suddiviso in due raggruppamenti: 2° raggruppamento R3 – Rally4 e 3° raggruppamento Rally4/R2 – Rally5; mentre il secondo riservato alle vetture equipaggiate esclusivamente con pneumatici MICHELIN.

I piloti avranno la possibilità di iscriversi fino al 29 aprile compilando l’apposito modulo e inviandolo tramite mail all’indirizzo iscrizione@scuderiasanmarino.com, oppure consegnandolo compilato direttamente in sede, situata in via Alfonso Giangi, 66.

Dopo il successo targato Roberto Vellani nel 2023, è tutto pronto per un’altra grande edizione del Rally Bianco Azzurro. Alla manifestazione, che tra le novità presenta la tappa in notturna nella giornata di sabato, potranno iscriversi auto moderne, storiche e Rally Star.

Questo il link dove scaricare la scheda d’iscrizione: http://www.scuderiasanmarino.com/wp-content/uploads/2024/04/scheda-iscrizione-2024-editabile.pdf

Scuderia San Marino