San Marino. Alba sul Monte 2024. Un viaggio musicale all’alba con Michele Di Toro agli ”Orti dell’arciprete”

In questa estate 2024 i concerti di Alba sul Monte hanno trasformato gli Orti dell’Arciprete ogni volta in qualcosa di diverso e tipico: una sala da concerto per “2 Violins”, una terrazza sulla Romagna per raccontarne lo spirito con i “Romagna Brass”, un luogo intimo e confidenziale per la voce e l’arpa di Giuseppina Ciarla. Domenica 18 agosto alle ore 6:00, gli Orti dell’Arciprete si trasformeranno in una piattaforma di lancio per “volare” (Fly) sulla musica verso orizzonti lontani, paesaggi noti, dettagli e originalità mai riscontrate prima. Il Capitano di questo volo sarà il pianista Michele Di Toro, talentoso musicista con solidi studi classici e consolidata carriera nel Jazz.

Il programma prevede composizioni di Morricone, Battisti, Chopin, Martino, Mozart, Piazzolla, Sakamoto, tutti autori e composizioni note al grande pubblico, ma proposti ed interpretati da Di Toro con una prospettiva diversa, originale e ricca di contaminazioni. Un volo sulla musica del cuore e della memoria in uno scenario che ancora oggi è uno dei più suggestivi d’Europa, come sosteneva T. A. Trollope nella seconda metà dell’ottocento.

Alba sul Monte… in Concerto, gode del patrocinio e del sostegno della Segreteria di Stato alla Cultura, della Segreteria di Stato al Turismo, della S.U.M.S., ed è promossa ed organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Si ringrazia la Parrocchia di San Marino Città e la Basilica di San Marino per l’ospitare di questa storica iniziativa.

Ingresso unico (5,00 €) e si consiglia vivamente la prenotazione.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà sul sagrato della Basilica di san Marino.

Per info e prenotazioni: 337 1008856 – cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com

Titolo: Alba sul Monte… in Concerto – "Fly" con Michele Di Toro

Data: domenica 18 agosto 2024

Orario: 06:00 a.m.

Luogo: Orti dell'Arciprete, Basilica del santo san Marino Città

