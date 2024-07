San Marino. Alba sul Monte, Buona la prima!

SOLD OUT 2VIOLINS, DI MAIO-SBEGHEN

San Marino, 29 luglio – Alba sul Monte… in Concerto 2024 riparte esattamente come si era conclusa nell’edizione precedente: SOLD OUT! Un programma non consueto per un concerto estivo all’aperto (Ysaÿe, Sphor, Wieniawsky), due giovani soliste di talento e di certo futuro ma poco note ai più (Celeste Di Meo e Gaia Sbeghen), non hanno scoraggiato quanti amano e seguono da anni con affetto questa iniziativa che segna l’estate musicale sammarinese. La XVI edizione di Alba sul Monte proseguirà con una seri di concerti dal forte impatto popolare, senza disattendere la qualità degli interpreti e degli autori proposti, una programmazione che, come ha illustrato il M° Ciavatta, offrire tanti momenti di musica e bellezza.

Prossimo appuntamento è per domenica 4 agosto, ore 6:00 a.m. nello spettacolare ed esclusivo scenario degli Orti dell’Arciprete dietro la Basilica del Santo con i Romagna Brass.

Alba sul Monte… in Concerto, gode del patrocinio e del sostegno della Segreteria di Stato alla Cultura, della Segreteria di Stato al Turismo, della S.U.M.S., ed è promossa ed organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Si ringrazia la Parrocchia di San Marino Città e la Basilica di San Marino per l’ospitare di questa storica iniziativa.

Per info e prenotazioni: 337 1008856 – cameratatitano@omniway.sm