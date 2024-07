San Marino. Alba sul Monte… in Concerto: Di Meo e Sbeghen, 2 Violini italiani da Berklee. Domenica 28 luglio alle ore 6:00

San Marino, 26 luglio – Finalmente si parte! L’attesa è finita e Domenica 28 luglio alle ore 6:00 si inaugura la XVI edizione di Alba sul Monte… in Concerto. Protagoniste saranno due giovanissime violiniste italiane, Celeste Di Meo e Gaia Sbeghen, due veri talenti segnalate ed apprezzare a livello internazionale. Il loro incontro e la decisione di costituire un duo di soli violini (2 Violins – formazione insolita e originale), avviene nel prestigioso College of Music di Berklee (Massachusetts – USA), dove si esibiscono e vengono presentate come “Emerging Artist from Boston”.

Il programma che presenteranno il 28 luglio Di Meo e Sbeghen è una vera perla musicale. Non esiste tantissima letteratura originale per due violini soli e quella esistente, prevalentemente romantica, è di difficilissima esecuzione, in quanto costituita da grandi virtuosismi melodie coinvolgenti, un’ampia gamma di colori, come il Gran Duo Concertante di Sphor, i Caprices – Etudes di Wieniawski e la Sonata per due violini di Ysaÿe. Un programma espressivo, romantico e traboccante di energia, come lo sono le due giovanissime interpreti che hanno quasi la stessa età del numero di edizioni della “sammarinesissima” Alba sul Monte… in Concerto. Da non perdere!

L’appuntamento è per domenica 28 agosto, ore 6:00 a.m. nello spettacolare ed esclusivo scenario degli Orti dell’Arciprete dietro la Basilica del Santo.

Alba sul Monte… in Concerto, gode del patrocinio e del sostegno della Segreteria di Stato alla Cultura, della Segreteria di Stato al Turismo, della S.U.M.S., ed è promossa ed organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Si ringrazia la Parrocchia di San Marino Città e la Basilica di San Marino per l’ospitare di questa storica iniziativa.

CELESTE DI MEO

Nata a Roma nel luglio del 2002, Celeste Di Meo ha iniziato a suonare il violino all’età di 5 anni sotto la guida del violinista George Moench. Si è laureata in violino all’età di quindici anni presso l’Istituto Musicale di Istruzione Superiore “G.Paisiello”. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali per strumenti solisti. Nel 2010 e nel 2012 ha vinto il ‘XXI International Vocal and Instrumental Competition “ANEMOS” a Roma. L’anno successivo, ha partecipato alla Masterclass Internazionale ‘MasterArezzo’ ad Arezzo e alla ‘IV Edition Sebino Summer Class’ con il Maestro Stefano Pagliani. Nel 2016 ha partecipato alla Convention Musicale Internazionale ‘Jacopo Napoli’ con il Maestro Stefano Pagliani e nello stesso anno ha vinto il primo premio al Concorso “Città di Latina”. Nel 2017 ha partecipato alla 4a edizione del concorso “Premio Chroma” per giovani violinisti, vincendo il primo premio ed è stata selezionata per partecipare al Master di secondo grado presso il Conservatorio di Padova ‘C. Pollini’ e alla ‘V International Masterclass ‘Filarmonici Onlus” al teatro Ristori di Verona con il violinista Ilya Grubert. Nel novembre 2017 ha vinto il primo premio al “Crescendo International Music Competition” dopo essere stata selezionata durante il primo turno che si è svolto a Boston. Nel 2018 ha partecipato al III Concorso Internazionale di Musica “Melos” tenutosi a Roma, dove si è classificata al primo posto. Nello stesso anno ha vinto anche il primo premio al XXVIII Concorso Internazionale per giovani musicisti “Città di Barletta” e al Concorso Internazionale di Musica “A.GI.MUS” a Brindisi. Nel 2019 ha frequentato una lezione estiva con il Maestro Boris Belkin alla Accademia Musicale Chigiana di Siena e ha suonato come solista con l Bordighera Symphony Orchestra, con sede a Bordighera, Italia. Nel 2020 si è laureata presso l’Istituto Musicale di Istruzione Superiore ‘G. Paisiello’ nella Laurea di Secondo Livello in Discipline Musicali, settore disciplinare del Violino, con 110 cum Laude. Nello stesso anno ha anche frequentato il Master of Advanced Studies (“MAS”‘) al Conservatorio di Lugano della Svizzera meridionale. Nel 2021 ha vinto il primo premio al IV Concorso Internazionale di Musica “Domenico Savino”. Si esibisce regolarmente come solista e in ensemble da camera con associazioni musicali come il ‘Paganiniano Festival’ di Carro – Società dei Concerti La Spezia, Amici della Musica di Taranto,Amici della Musica di Siracusa,Camerata Musicale Salentina, Amici della Musica di Cagliari, Mozart Italia Rovereto, Festiv’Alba Avezzano Harmonia novissima , Tropea Musica AMA Calabria ecc… Il suo repertorio spazia dal barocco al periodo ‘900, passando per quelli classici e romantici. Attualmente sta studiando sotto la guida di Markus Placci al Boston Conservatory at Berklee in Boston Massachussets, USA.

GAIA SBEGHEN

Gaia Sbeghen, nata a settembre 2001, intraprende lo studio dello strumento a cinque anni e si diploma in Violino nel 2019 con il massimo dei voti e la Lode presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, sotto la guida del M° Daniele Pascoletti. Da settembre 2021 prosegue gli studi con il Master di due anni “Graduate Performance Diploma” presso il Boston Conservatory at Berklee nella classe del M° Markus Placci, ottenendo il diploma finale a maggio 2023. Sta tuttora proseguendo gli studi nello stesso Conservatorio com il corso di un anno “Professional Studies Certificate Diploma”, sempre nella classe del M° Markus Placci. Presso il Boston Conservatory at Berklee ha servito in veste di Primo Violino di Spalla per la Boston Conservatory Symphony Orchestra alla Symphony Hall di Boston e Mechanics Hall di Worcester. Ha frequentato numerose Masterclasses con Maestri di fama Internazionale tra cui Pavel Vernikov, Svetlana Makarova, Lukas Hagen, Sally O’Reilly, Markus Placci, Daniele Pascoletti, Enzo Porta, Enrico Bronzi. Ha partecipato a numerosi festival nazionali ed internazionali, sia come solista che in formazione di musica da camera. Tra questi si ricordano il Magliano Alfieri Classic Festival (Magliano Alfieri, Cuneo), il Sesto Rocchi Festival (San Polo d'Enza, Reggio Emilia), il Vivace Vilnius International Music Festival (Vilnius, Lituania), la Roxbury Concert Series e l'Harvard Chamber Music Festival (Harvard, Massachusetts). È stata semifinalista al Dallas International Violin Competition 2023 e ha suonato con i docenti del Conservatorio di Boston at Berklee al Festival Music from Salem 2023, dove ha avuto l'onore di suonare il violino J. B. Vuillaume, del 1867, in prestito dall’eredità di Wanda N. Rider. È risultata vincitrice di diversi premi e borse di studio tra cui: nel 2009 è tra i vincitori della Rassegna nazionale giovani strumentisti ad arco organizzata da Esta-Italia e viene invitata ad esibirsi come solista al Concerto finale di Cremona; a luglio 2010 è risultata prima classificata per la sua categoria al 14° Concorso Internazionale per Giovani Strumentisti, organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Euritmia di Povoletto (Udine); a ottobre dello stesso anno vince una borsa di studio alla Rassegna Nazionale d’Archi di Vittorio Veneto (Treviso); nel 2011 vince il 1° Premio come solista per la sua categoria, al 4° Concorso Nazionale di esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” (Padova); nello stesso anno vince la borsa di studio per giovanissimi artisti assegnata dall’Associazione Culturale J-Futura di Trento; nel 2014 vince il 1° Premio come solista per la sua categoria, al 7° Concorso Nazionale di esecuzione Musicale “Città di Piove di Sacco” (Padova); nel 2017 vice la Borsa di studio CEMI Fiorenza Rosi a Bologna e partecipa in tale sede alla Rassegna “i violini tornano”; nel 2021 ha vinto la borsa di studio assegnata nell’ambito del Magliano.