San Marino. Aldo ed Edoardo Babboni protagonisti alla Coppa d’Istria di pesca in apnea

Appuntamento internazionale per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, che domenica 12 maggio è stata protagonista alla Coppa d’Istria a Novigrad, in Croazia. La manifestazione, organizzata dalla Federazione croata, ha visto la presenza di circa cento atleti e trentaquattro squadre. La Federazione sammarinese è stata rappresentata da Aldo ed Edoardo Babboni, quest’ultimo entrato come riserva al posto dell’infortunato Davide Cesarini. Sei ore di gara nelle acque croate hanno portato Edoardo Babboni, alla prima esperienza internazionale, a posizionarsi al trentaduesimo posto, mentre Aldo Babboni ha concluso al ventiduesimo posto della classifica assoluta.