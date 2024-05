San Marino. Alessandra Gasparelli la più veloce di tutti nei 100 metri ai Campionati del Mediterraneo Under 23

Nel corso del fine settimana appuntamento internazionale per la Federazione Sammarinese Atletica Leggera, che è stata impegnata con i Campionati del Mediterraneo Under 23 in Egitto.

Nella città di Ismailia Alessandra Gasparelli e Probo Benvenuti, accompagnati dal tecnico Giulia Sammarini, hanno rappresentato i colori biancazzurri.

La velocista sammarinese ha fatto segnare il tempo più veloce nei 100 metri piani in 11’’42, salendo sul gradino più alto del podio. “Ci ho creduto fino alla fine – commenta la Gasparelli -. Le sensazioni erano buone nonostante la pista non fosse una delle mie preferite, durante la gara sono sempre rimasta focalizzata sull’obiettivo. Grazie anche all’ambiente che si è creato con i miei compagni è stato tutto ancora più bello. Voglio ringraziare il mio allenatore e tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto sia da lontano che da vicino”.

Benvenuti è stato impegnato invece nei 400 metri, facendo registrare il crono di 49’’06.