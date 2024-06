San Marino. Alessandra Perilli vittoriosa nel Campionato Sammarinese di Fossa Olimpica

Allo stand di Tiro a Volo in località La Ciarulla si è svolto il Campionato Sammarinese di Fossa Olimpica 2024, organizzato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Volo. In finale A imporsi è stata Alessandra Perilli con 25 piattelli su 25, secondo posto per Gian Marco Berti con 23, di cui si segnala il punteggio di qualifica più alto con 120/125, e Manuel Mancini, terzo con 21. Alfio Tomassoni vince la Prima Categoria; in Seconda trionfa Alessandro Casadei e in Terza Alessandro Ceccaroni. Spazio anche alle categorie Junior, dove la vittoria è andata a Simone Rigoni, e ai Veterani con Adriano Felici. La manifestazione è stata aperta anche agli atleti italiani, a portarsi a casa la medaglia d’oro è stato Marco Tiraferri, argento per Massimo Lama e bronzo per Alessandro Tiraferri.