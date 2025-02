SAN MARINO. ALESSANDRO GIOVAGNOLI BRONZO ALL’ AUSTRIAN OPEN YOUTH 2025

Un’altra ottima prestazione all’Austrian Open Youth 2025 di Vienna (AUT), disputato domenica 02/02/2025, per il nostro giovanissimo Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg), che alla sua prima gara internazionale, passato dalla categoria cadetti alla junior dal 01 gennaio scorso, ha incrementato il suo brillante palmares conquistando una bellissima medaglia di bronzo.

Andare a podio in Europa, soprattutto in una gara con difficoltà E-2, non è mai così scontato, anche perché si è confrontato con i migliori atleti europei della sua categoria, ma non è apparso intimorito.

Seguito in diretta streaming dallo scrivente e da tutto il Club Taekwondo San Marino, ha iniziato con un 4to di finale, che sembrava quasi proibitivo, contro il croato Z. Blazanovic, battendolo invece sonoramente con un perfetto 2 a 0, dimostrando maturità, spirito di sacrificio, ma soprattutto leggendo attentamente l’incontro, diretto magistralmente dall’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan).

In semifinale, invece, si è trovato davanti all’italiano A. Zappone, (che vince anche la finale), con il quale ha perso per 0 a 2, senza riuscire purtroppo a prenderne le distanze.

Questo dimostra chiaramente che ogni match è una storia a sé stante!

Per tutto il Taekwondo bianco-azzurro una bellissima conclusione, grazie ai 4,32 punti nel ranking europeo conquistati da Alessandro che lo inseriscono subito nella posizione n. 55.

Dopo un 2024 che ci ha regalato la bellezza di 25 medaglie e complessivamente 331 trofei, ecco, alla prima gara dell’anno, un nuovo podio internazionale.

Proprio per dar risalto a questi risultati e per far avvicinare i nostri giovani a questo mondo così diverso dal solito, dove disciplina, rispetto dell’avversario e spirito di aggregazione sono profusi a piene mani, il Taekwondo in questi giorni e fino alla fine di febbraio, sarà presente in tutti i plessi delle Scuole Elementari di San Marino, con l’iniziativa “Giochiamo allo Sport 2025”.

I Maestri, tutti qualificati e diplomati dalla WT (World Taekwondo Federation) e dall’accademia Kukkiwon, saranno a disposizione dei ragazzi che potranno provare, senza alcun pericolo, questa meravigliosa Arte Marziale, presente nelle nostre due scuole (dojang) di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il Maestro Secondo Bernardi (6° dan)

con Alessandro Giovagnoli (bronzo)