San Marino. Alessio Pisi ritorna al successo al Rally Bianco Azzurro, Vagnini e Segantini sul podio. Nello storico trionfa Alessandro Bonafè

Il Rally Bianco Azzurro si conferma la gara di Alessio Pisi, che dopo aver ottenuto la vittoria nel 2022, conferma il successo nella gara di casa con la Skoda Fabia R5 preparata da Pavel Group insieme al navigatore Daniele Conti.

“Sono contento, per me è una rivincita personale dopo essere stato costretto al ritiro nella passata edizione – ha commentato il vincitore -. Siamo stati concentrati per tutto il weekend e non abbiamo commesso errori, voglio fare i complimenti al team per avermi dato una macchina perfetta. Una menzione in particolare anche alla Scuderia per aver allestito delle belle e divertenti prove”.

Un dominio incontrastato del pilota italo-sammarinese, cha ha vinto tutte le prove speciali previste nelle due giornate di gara e ha distanziato di oltre 50 secondi l’altro sammarinese, Jader Vagnini, navigato per l’occasione da Giulia Cefis. Al terzo gradino del podio un’altra vettura boema prepara dal Pavel Group: Paolo Segantini insieme a Davide Castiglioni.

In Top Ten da segnalare il quarto posto di Marco Belli e Stefano Costi con la Hyundai I20, seguiti dagli equipaggi Franco Ricciardi- Mattia Bartolucci, primi di classe R4, e Fontani-Bernardi. Nella classe riservata alle R4 seconda posizione per Enrico Pigozzo e Roberta Fasolato. Settima posizione assoluta per la Renault Clio di Lorenzo Lessi e Luca Bartolini, che vincono la classe S1600. Secondo posto di classe per Manuel Bettifogo e Barbara Melesi.

All’ottavo posto concludono Angelo Montanari e Umberto Bollini, che si aggiudica il Trofeo Memorial Svilio Stefanelli, in qualità di miglior navigatore sammarinese della gara.

Spettacolo assicurato anche dalle auto storiche, dove la vittoria è andata ad Alessandro Bonafè con Giovanni Vanti alle note della Porsche 911 SC. Secondo e terzo posto interamente a tinte biancazzurre con la BMW 320 E21 di Giovanni Muccioli ed Elia Albani e Nicolò e Mattia Brigliadori.

“Correre a San Marino è sempre speciale, si respira una bellissima atmosfera e qui le prove sono state veramente belle e impegnative. Complimenti a tutti” ha dichiarato un emozionato Bonafè all’arrivo in Piazza Bertoldi.

Tra i protagonisti sfortunati di questa edizione gli storici Marcello Colombini, navigato da Marco Selva, e Nemo Mazza con Riccardo Biordi: fatale per loro la PS3 “Corianino- Valdragone” dove un problema meccanico ha costretto la BMW M3 di Colombini al ritiro e un brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha messo fuori dai giochi la Ford Escort numero 23 di Mazza.

Tante belle macchine, tra cui anche la parata delle Rally Star, pubblico e un clima perfetto hanno giocato a favore della Scuderia San Marino, che al primo evento dell’anno riesce a regalarsi tante gioie. “Abbiamo vissuto una gara veramente tanto entusiasmante, la prova in notturna ha affascinato piloti e pubblico. I grandi nomi attesi prima dell’evento non hanno deluso e hanno saputo regalare spettacolo, noi ci riteniamo soddisfatti” ha concluso Roberto Selva, presidente della Scuderia San Marino.