San Marino. Alice Mina eletta Presidente del Consiglio Centrale del PDCS

Il PDCS comunica che questa sera, 5 dicembre 2024, il Consiglio Centrale ha eletto Alice Mina come nuova Presidente. Questo evento segna un significativo passo avanti nella storia del partito, con l’elezione di una donna a questa importante carica. I due candidati alla presidenza Lorenzo Bugli e Francesco Mussoni non avendo raggiunto il quorum necessario alla elezione hanno in comune accordo, dopo aver ritirato la propria candidatura, deciso di proporre la candidatura di Alice Mina al ruolo di presidente che è stata accettata all’unanimità da parte del consiglio centrale. Alice Mina, nata nel 1987, si è distinta per il suo impegno costante all’interno del PDCS e per la sua capacità di rappresentare con equilibrio e determinazione i valori del Partito. Mina ha maturato un’esperienza significativa sia nell’ambito professionale che in quello politico, dedicandosi a temi cruciali come il sostegno alle famiglie, l’istruzione e il ruolo delle donne nella società. L’elezione di Alice Mina rappresenta un segnale forte di rinnovamento e inclusione, confermando la volontà del PDCS di affrontare le sfide future con una leadership capace di coniugare tradizione e innovazione. Il PDCS ringrazia Pasquale Valentini, presidente uscente, per il prezioso lavoro svolto durante il suo mandato, che ha rappresentato una guida solida e autorevole per il Partito. Con Alice Mina alla guida del Consiglio Centrale, il PDCS ribadisce il proprio impegno verso i cittadini e verso un futuro basato su partecipazione, innovazione e continuità nei propri valori fondanti. Il Partito guarda con fiducia a questa nuova fase, pronto a lavorare per il bene della Repubblica di San Marino e per affrontare con determinazione le sfide che si presenteranno.

