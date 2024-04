San Marino. ”ALLA RICERCA DEI CANDIDATO MIGLIORE” … di Paolo Forcellini

-Ho trovato un giovane che potrebbe essere un ottimo candidato. Due lauree una in scenze politiche ed una in diritto internazionale, sa tre lingue, ed ha fatto un master per la carriera diplomatica . E’ scapolo e vive da solo ed ha 40 anni..

-Lassà perde. Io ne ho trovato un ragazzotto che ha 26 anni, nullafacente con i genitori, 6 fratelli tutti sposati , 8 nipoti tutti maggiorenni, 3 zii e 5 cugini. T’vo’ metta ? Il tuo è un voto, con il mio a ne ciapan più di 30. La politica l’è s’no matematica ormai!