San Marino. Allarme rosso per l’Ospedale di Stato. Dopo il primario dott.ssa Viola si dimette ancora un medico di Pediatria. E’ la pediatra Beatrice Del Vecchio

La settimana scorsa ha visto un’altra dimissione importante nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Stato di San Marino, dopo quelle dell’ex Primario dott.ssa Laura Viola: la dottoressa Beatrice Del Vecchio, pediatra, ha deciso di lasciare il suo incarico e resterà in servizio fino ai primi mesi del prossimo anno per il periodo di preavviso.

Questo è un episodio spiacevole che si inserisce in un contesto di difficoltà generali per il reparto di Pediatria, che a partire da ottobre vedrà il proprio organico ridotto a circa la metà, con solo quattro medici rimasti sui otto previsti. La carenza di personale ha costretto l’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) a ricorrere ulteriormente a medici a gettone per coprire i turni, anche se questa soluzione temporanea non è in grado di garantire una continuità a lungo termine.

Le dimissioni della dottoressa Del Vecchio seguono il bando di selezione internazionale per la nomina di un nuovo Primario dell’UOC Pediatria, pubblicato il 10 maggio e rinnovato il 6 giugno, con scadenza fissata al 25 giugno. L’espletamento del bando dovrebbe concludersi entro ottobre, con due partecipanti: la dottoressa Elisabetta Muccioli, già facente funzione, e un altro medico italiano proveniente dall’Abruzzo. Questo bando fa parte di un piano più ampio di riorganizzazione della pediatria, volto a risolvere le attuali criticità, ma resta legato alla capacità di attrarre nuovi specialisti.

Contemporaneamente, il reparto di Ginecologia-Ostetricia ha annunciato l’arrivo del nuovo Primario, il dottor Lo Re, che ha ricoperto ruoli di rilievo presso l’Azienda ULSS 6 Euganea e in altre strutture ospedaliere come l’ULSS 8 Berica e l’ULSS 2 della Marca Trevigiana. Specializzato in Ostetricia e Ginecologia, ha posto particolare attenzione alla chirurgia mininvasiva e al trattamento delle patologie del pavimento pelvico. Questo rappresenta una nota positiva per la sanità sammarinese, soprattutto perché al bando internazionale hanno partecipato circa una decina di candidati, tutti di alto profilo. La sanità sta infatti attraversando un periodo complesso a causa della generale carenza di medici in vari settori.

Il dottor Lo Re sostituirà la dottoressa Farinelli nella direzione del reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Le difficoltà per l’Ospedale di Stato restano numerose, soprattutto per quanto riguarda il reclutamento di personale altamente qualificato, una problematica che affligge non solo San Marino, ma anche molti paesi europei. Il governo sta lavorando per trovare soluzioni concrete, tra cui un accordo con l’Università di Modena, volto a inserire medici specializzandi nelle strutture ospedaliere sammarinesi.

Sul sito dell’ISS è stato già pubblicato un nuovo bando per l’assunzione di un medico di Medicina Generale, che probabilmente andrà a sostituire il dott. Pietro Bugli, il quale sembra prossimo alla pensione.

Marco Severini – direttore GiornaleSM