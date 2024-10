San Marino all’Artistic Cup of Europe con Casarin Beatrice

Dal 5 al 13 Ottobre si svolge a Zurigo il campionato europeo di pattinaggio artistico. San Marino per la prima volta è presente ad un campionato europeo di artistico con l’atleta BEATRICE CASARIN, categoria Ladies Exploire. Beatrice, di nazionalità sammarinese, vive a Ozzano con la famiglia, dove svolge la sua attività sportiva. L’atleta, accompagnata dal tecnico Xavier Lopez Gonzalez, nella prima giornata di gare ha gareggiato nello short: tutte le atlete erano molto vicine come punteggio e Beatrice era soltanto ad un punto e mezzo dalla quarta classificata, terminando lo short in ottava posizione su 17 atlete. Il giorno successivo per un disguido tecnico all’automobile che avrebbe dovuto portarla al palazzetto, ha rischiato di dover saltare il long program. Fortunatamente, grazie ad un passaggio di fortuna, è riuscita ad arrivare in tempo ma il disguido ha giocato in suo sfavore e Beatrice, abbastanza agitata, si è fatta prendere dall’ansia senza riuscire a mostrare tutte le sue capacità. Ha comunque portato a termine la sua competizione terminando col punteggio finale in undicesima posizione.