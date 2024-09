San Marino alle Olimpiadi di Robotica 2024 in Grecia: il team sammarinese pronto a debuttare sul palcoscenico internazionale 

Cotai, startup tecnologica certificata da San Marino Innovation, sta organizzando la prima partecipazione di San Marino alle Olimpiadi di Robotica 2024, in programma quest’anno ad Atene dal 26 al 29 settembre.

La cerimonia d’apertura si svolgerà nello stadio di Atene, lo stesso che ha tenuto a battesimo le prime Olimpiadi moderne, con i Black Eyed Peas come guest star musicali. Giunto alla sua ottava edizione, l’evento ideato dalla statunitense FIRST Global vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da oltre 190 Paesi, che si cimenteranno in prove di abilità per mezzo del robot che ciascun team dovrà progettare e costruire. A rappresentare il Titano cinque 17enni sammarinesi: Giorgia Mazza, Gaia Moschella, Elena Amati, Giovanni Amici e Matteo Ciavatta. Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con i pari età più brillanti nella campo della STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), mettendo alla prova le loro competenze tecnologiche, la loro capacità di affrontare e trovare soluzioni a problemi imprevisti, sempre lavorando in gruppo con altri team. “Essere invitati a un evento di tale portata è un riconoscimento straordinario e rappresenta un’opportunità unica per confrontarsi con realtà internazionali, sviluppando nei nostri ragazzi competenze che saranno fondamentali per il loro futuro,” spiega l’organizzatore Diego De Simone. “Siamo venuti a conoscenza di questa opportunità solo a fine luglio quindi, il tempo per organizzare la spedizione è stato davvero poco. In verità – continua De Simone – stiamo ancora cercando di reperire risorse e materiali per presentarci al meglio sul palcoscenico internazionale. Ringraziamo l’olimpionica Alessandra Perilli che ha subito garantito il suo supporto e prossimamente incontrerà i componenti della spedizione per trasmettere lo spirito olimpico. Anche la Federbasket sammarinese ha mostrato sensibilità verso le nostre necessità e proprio ieri ci ha fornito le uniformi per la cerimonia inaugurale. Anche la nostra Federcalcio ci ha promesso una mano con bandiere e altro materiale. Aspettiamo fiduciosi anche un contributo dalle Segreterie di Stato competenti a cui abbiamo inviato una lettera esplicativa già a fine agosto. Sarà in ogni caso motivo di orgoglio – conclude il fondatore di Cotai – riuscire a fare in poco più di un mese quello che altri Team stanno sviluppando da un anno. L’idea è quella di fare intanto tesoro di quest’esperienza per prepararci all’edizione 2025”.

Il team sarà accompagnato da due Mentor, Gabriele Vitali oltre a De Simone, per seguire e supportare i ragazzi durante tutta la competizione.

Maggiori info:

www.cotai.sm/team-san-marino-olimpiadi-di-robotica

https://first.global/

CHI SONO I 5 CIBERNETICI SAMMARINESI

Giorgia Mazza, 17 anni, affascinata dal conoscere persone e culture diverse e per questo iscritta al Liceo Linguistico. “Ho deciso di partecipare al FIRST Global – dichiara Giorgia – perché amo le sfide e credo nell’importanza di lavorare in squadra. Penso che sarà un’esperienza unica e che mi arricchirà a livello relazionale e soprattutto informatico. Sono entusiasta di far parte della spedizione e ce la metterò tutta per far valere le mie doti!”.

Gaia Moschella, appassionata di arte e con l’hobby del disegno, altra liceale che affianca agli interessi verso la classicità quelli tipici dei ragazzi della sua età: attualità, tempo libero con gli amici e le serie TV di cui è grande consumatrice. “se devo indicare la principale caratteristica

che mi descrive – attacca Gaia – direi senz’altro la curiosità. Mi piace scoprire sempre cose nuove ed in questo senso la tecnologia occupa ora un posto di primo piano. Confido che la partecipazione alle Olimpiadi della robotica, oltretutto con ragazzi come me provenienti da tutto il mondo, mi lascerà un segno indelebile. Non vedo l’ora di esser là!”.

Elena Amati, 17enne sta per iniziare il quarto anno del LIceo Classico e da sempre – soprattutto grazie al padre – coniuga gli interessi letterari con quelli tecnologici. Nel Team San Marino oltre ad occuparsi dell’installazione dei motori del robot sulla plancia di supporto sarà infatti quella che scriverà il discorso di presentazione!

Giovanni Amici, altro 17enne di formazione Classica ma con curiosità ed interessi che spaziano in vari ambiti, tra cui quello sportivo (gioca a futsal nel Tre Fiori) e naturalmente quello tecnologico. “Ad Atene non andiamo a far passerella – scherza Giovanni – vogliamo lasciarci dietro qualche Nazione che non sia un piccolo stato come noi. Sarà un’esperienza indimenticabile, ne sono certo!”.

Matteo Ciavatta, iscritto al quarto anno dello Scientifico a San Marino per attitudini ed esperienza è il project leader della spedizione. “In realtà la mia passione è l’informatica – si schernisce Matteo – la robotica è un’altra cosa, ma mi sto rapidamente appassionando, esattamente come quando venni a conoscenza di questa opportunità. Poi a me piace mettermi alla prova: ad Atene spero di imparare tanto e divertirmi”