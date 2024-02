San Marino. Alleanza Rifomista continuerà a promuovere il dialogo e la cooperazione con tutte le istituzioni e gli operatori dell’informazione

Con riferimento alle recenti dichiarazioni del Comitato di Redazione di San Marino RTV e del Consiglio Direttivo della Consulta per l’informazione, desideriamo rimarcare l’importanza cruciale del servizio di informazione alla cittadinanza con obiettività, completezza e trasparenza.

In questo scenario, Alleanza Riformista esorta a una riflessione approfondita e mirata sul significato del ruolo dell’informazione e sulle responsabilità degli operatori che prestano tale servizio pubblico.

Nell’attuale contesto, in cui l’informazione assume un ruolo sempre più determinante nel fornire tutti gli elementi utili per formarsi un’opinione il più corretta possibile e scevra da condizionamenti, purtroppo vanno rimarcate le difficoltà in cui versa tale essenziale servizio pubblico con speciale riferimento agli avvenimenti di cronaca politica-giudiziaria. Talvolta, infatti, accade che i riferimenti sulle vicende giudiziarie paiono più essere rispondenti a esigenze di difesa di una qualche parte processuale piuttosto che ad una obiettiva ricostruzione delle risultanze processuali. E quando questo avviene su particolari e delicati processi quali quelli che coinvolgono magistrati o politici o centri di potere, gli effetti di tale approccio giornalistico possono certamente pregiudicare alla cittadinanza il diritto di avere una corretta informazione su queste particolari e delicatissime vicende.

Le recenti prese di posizione da parte di esponenti apicali delle Istituzioni Sammarinesi nulla hanno a che vedere con una critica generica alla professionalità dei singoli operatori dell’informazione, bensì avevano come obiettivo quello di stimolare la riflessione riguardante il ruolo importante che l’informazione sammarinese ha e svolge in specifiche situazioni di cronaca giudiziaria.

Una cronaca giudiziaria precisa e completa aiuta a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, facilitando la comprensione, da parte dei cittadini, delle complessità legali e giudiziarie, ma anche le ragioni dell’accertamento, da parte del Giudice, delle responsabilità penali e delle conseguenti condanne di un imputato.

Alleanza Riformista è convinta che un impegno collettivo verso questi obiettivi sia fondamentale per creare un servizio informativo che tuteli i diritti di ogni cittadino e che contribuisca in modo sostanziale al rafforzamento della nostra democrazia e confida nel senso del dovere e dell’etica degli operatori dell’informazione.

Alleanza Riformista si impegna a continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione con tutte le istituzioni e gli operatori dell’informazione, lavorando insieme per un’informazione che sia sempre più inclusiva, dettagliata, scevra da condizionamenti di parte e quindi in grado di essere anche libera sotto il profilo economico, basandosi su finanziamenti trasparenti, ancorché pubblici.

San Marino il 14 febbraio 2024

Alleanza Riformista