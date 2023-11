SAN MARINO. ALLEANZA RIFORMISTA: ”Le famiglie fanno fatica a pagare i mutui. Servono iniziative a supporto delle famiglie e delle giovani coppie”

I prossimi giorni predisporremo una apposita interpellanza per poter conoscere nel dettaglio la situazione Sammarinese che renderemo pubblica, ma i macro dati già in possesso sull’andamento degli impieghi nelle nostre banche ci portano già a prendere in seria considerazione che quanto sta avvenendo fuori dai nostri confini di fatto succede anche in Repubblica, tra l’altro in una situazione di mercato finanziario per noi ancora più difficile in quanto i nostri istituti bancari non possono avere i benefici del costo del denaro dell’eurozona.