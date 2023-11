San Marino. Alleanza Riformista: Servono iniziative per il rilancio del settore immobiliare e lo smobilizzo di immobili residenziali non occupati

L’aumento del costo del denaro, l’incremento dei tassi e la corsa dell’inflazione riducono il reddito disponibile e mettono in difficoltà i clienti delle banche nel rispettare le scadenze.

Il report reso pubblico lo scorso 3 luglio, sul Sole 24 Ore redatto dalla FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani mette in evidenza che I crediti deteriorati delle famiglie sono arrivati, a marzo scorso, a 14,9 miliardi di cui 6,8 miliardi di mutui non pagati.

I prossimi giorni predisporremo una apposita interpellanza per poter conoscere nel dettaglio la situazione Sammarinese che renderemo pubblica, ma i macro dati già in possesso sull’andamento degli impieghi nelle nostre banche ci portano già a prendere in seria considerazione che quanto sta avvenendo fuori dai nostri confini di fatto succede anche in Repubblica, tra l’altro in una situazione di mercato finanziario per noi ancora più difficile in quanto i nostri istituti bancari non possono avere i benefici del costo del denaro dell’eurozona.

Il dibattito di questi giorni su questo tema promosso dalle organizzazioni sindacali ed anche da alcune forze di opposizione, non può non essere preso in considerazione.

Servono iniziative concrete di supporto alle famiglie ed in particolare alle giovani coppie in procinto di costruirsi il proprio progetto di vita.

Servono iniziative per il rilancio del settore immobiliare e lo smobilizzo di immobili residenziali non occupati.

Ma indubbiamente lo sforzo più importante va nella ricerca di soluzioni per calmierare i tassi di interesse sui mutui prima casa con risposte di sistema in stretta sinergia tra Stato e operatori finanziari, con un impegno reciproco di entrambe le parti, inoltre riteniamo che sia necessario una revisione della normativa bancaria sulla possibilità della rinegoziazione dei mutui e delle regole delle procedure esecutive.

Avvieremo una serie di incontri con tutti i soggetti coinvolti al fine di poter proporre nella prossima legge di bilancio, interventi normativi a supporto di questo problema.



Alleanza Riformista