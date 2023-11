San Marino. ALLEANZA RIFORMISTA sulla prevista chiusura in attivo del Bilancio (+29 milioni) e sulla firma del rinnovo del contratto pubblico allargato

Un disavanzo finanziario previsto di 38 milioni di euro con un saldo positivo tra entrate ed uscite correnti di 29 milioni e un avanzo di gestione del consuntivo 2022 di 15 milioni, con uno scenario dell’economica sammarinese in crescita nei propri fondamentali (il PIL si attesta al + 4,6% rispetto al 2021), questi i principali dati economici della legge di Bilancio presentata in prima lettura dalla Segreteria di Stato alle Finanze.

Diciannove articoli che certificano la volontà del Governo e della maggioranza di adottare un provvedimento normativo incentrato sullo schema di bilancio in controtendenza con le recenti finanziarie.

Una impostazione che Alleanza Riformista registra molto favorevolmente nella consapevolezza e con l’auspicio che tra la prima e la seconda lettura possa essere fatto un lavoro di raccordo con tutte le forze politiche presenti in aula, di confronto con le categorie economiche e forze sindacali al fine di poter approvare una legge di bilancio che possa essere il più possibile aderente alle necessità del Paese con risposte ai temi importanti di stretta attualità come il caro vita, la lotta all’inflazione e la messa a disposizione di risorse per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Infine Alleanza Riformista, plaude alla firma per il rinnovo del contratto per il settore pubblico allargato, una lunga trattativa, “una firma storica” come definita dalle organizzazioni sindacali, dopo dodici anni è arrivata la sigla ad un contratto che oltre a prevedere un incremento complessivo delle retribuzioni del sei per cento in tre anni, registra importanti novità come ad esempio la possibilità di accedere alla aspettativa per gravi motivi familiari e valutazioni al merito con procedure più garantiste con lo scopo di eliminare spazi di discrezione con uno monitoraggio dello stato di salute degli uffici pubblici e dei servizi erogati. Un buon accordo, che ha soddisfatto tutte le parti e che valutiamo con grande soddisfazione per l’importante lavoro fatto dalla Segreteria di Stato gli Affari Interni che certifica un cambio di passo nell’approccio a questi temi con una marcata volontà di trovare soluzioni e recuperare il tempo perso.

Alleanza Riformista

San Marino 30 novembre 2023.