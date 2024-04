San Marino. “Alleanza Riformista: Un Anno Insieme”

Un anno fa, Alleanza Riformista ha iniziato il suo cammino, con l’obiettivo di apportare contributi positivi al nostro paese. Siamo grati per ogni passo che abbiamo fatto insieme da allora.

Il 14 aprile 2023 ci siamo radunati per la prima volta, più di trecento persone unite dal desiderio di supportare un nuovo progetto politico. Da quel giorno, molti altri ci hanno raggiunto, portando nuove idee e energia.

Abbiamo condiviso successi e affrontato insieme le sfide, crescendo in forza e unità. Ogni difficoltà ci ha insegnato e preparato a presentare con convinzione le nostre proposte.

Oggi siamo più determinati e uniti, pronti a proseguire questo impegno. La nostra visione per una comunità inclusiva e prospera guida ogni nostra azione.

Guardiamo al futuro con ottimismo, certi che insieme possiamo realizzare grandi cose per il nostro paese. Grazie per aver creduto in Alleanza Riformista e per il vostro continuo sostegno.

Proseguiamo insieme verso il futuro che desideriamo.

San Marino, il 15 Aprile 2024

Alleanza Riformista