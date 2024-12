San Marino. Alleanza Riformista: “Un futuro da costruire insieme”

Fra poche ore saluteremo un anno ricco di avvenimenti e di impegni che ci ha visti protagonisti. È anche il momento per riflettere, fare previsioni e formulare auspici per l’anno che sta per iniziare.

Il 2024 è stato l’anno delle elezioni politiche generali, un appuntamento cruciale per noi. Per la prima volta ci siamo presentati agli elettori, ottenendo un risultato straordinario: il sette per cento dei voti alla nostra lista. Questo successo ci ha permesso di conquistare quattro seggi in Consiglio Grande e Generale e, per poche decine di voti, non siamo riusciti a ottenere il quinto seggio.

Questo importante risultato è stato possibile grazie all’impegno straordinario di tutti i nostri candidati e al lavoro svolto nella scorsa legislatura. Come forza di governo, con Gian Nicola Berti alla guida della Segreteria degli Interni, sono stati raggiunti traguardi di grande rilevanza. Sotto la sua guida, è stato rinnovato il contratto per l’amministrazione pubblica, atteso da oltre 12 anni; è stata predisposta la norma sull’ICEE, che sarà discussa nei primi mesi del prossimo anno; ed è stata condotta con attenzione e competenza la gestione dell’intera macchina elettorale.

Come forza di maggioranza, abbiamo sostenuto i provvedimenti del governo fondamentali per la messa in sicurezza dei conti pubblici. Inoltre, abbiamo promosso rilevanti interventi sull’amministrazione della giustizia, ripristinando un clima di fiducia indispensabile per la crescita e la sicurezza del nostro Paese. La vittoria elettorale della nostra coalizione, ci ha visti protagonisti nella costruzione del nuovo esecutivo. La responsabilità di governo è stata affidata a Rossano Fabbri, che guida una Segreteria di Stato di primaria importanza e strategica per la crescita e lo sviluppo del Paese: la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport. Fin dai primi mesi di questa legislatura, la leadership di Fabbri ha evidenziato le sue grandi capacità e l’impegno suo e del suo staff nell’affrontare con determinazione i numerosi dossier aperti, nello smaltire gli arretrati che da tempo attendevano di essere approvati e la firma con il Ministero dello Sport Italiano del memorandum d’intesa che rafforza la cooperazione tra i due Paesi nel campo della pratica sportiva in età scolare.

Guardiamo al futuro con grande ottimismo e con la piena consapevolezza delle sfide che attendono la nostra Repubblica, sfide tanto ambiziose quanto complesse. Il lavoro che ci attende sarà senza dubbio impegnativo, ma necessario per costruire un Paese più forte, stabile e in crescita. Il percorso delle riforme, ancora indispensabili per garantire la stabilità e promuovere lo sviluppo del nostro sistema economico e sociale, rappresenta una priorità. Allo stesso modo, l’attuazione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea, la tutela e l’attrazione degli investimenti, e soprattutto il sostegno ai nostri cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli, alla giustizia sociale e alla sicurezza di tutti i sammarinesi, saranno al centro dell’azione del governo e della maggioranza per il prossimo anno.

La giustizia sociale rappresenta un pilastro fondamentale per assicurare pari opportunità, equità e dignità a tutti i cittadini. È su questo valore che intendiamo costruire politiche concrete, capaci di rispondere ai bisogni delle persone e di rafforzare il tessuto sociale del nostro Paese.

Siamo convinti che questi obiettivi potranno essere raggiunti solo attraverso un impegno condiviso e un clima di forte collaborazione con tutte le forze politiche, le categorie economiche, le organizzazioni sindacali e tutte le rappresentanze della società.

Con questo spirito, desideriamo rivolgere a tutti i Sammarinesi, residenti in territorio e all’estero, i nostri migliori auguri di un sereno e felice anno nuovo.

Alleanza Riformista

San Marino, 30 dicembre 2024