San Marino. Alleanza Riformista. “Una vittoria per tutti: approvata la legge sul diritto all’oblio oncologico”

Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della legge sul diritto all’oblio oncologico, un traguardo fondamentale che pone fine a discriminazioni ingiuste e dolorose nei confronti di chi ha affrontato e superato una patologia oncologica. Con questa legge viene cancellato ogni atto discriminatorio nei confronti delle persone già colpite dalla malattia oncologica e si introduce un sacrosanto principio di uguaglianza.

I lavori notturni del Consiglio Grande e Generale si sono conclusi con l’approvazione all’unanimità, mediante procedura d’urgenza, del progetto di legge di iniziativa popolare, presentato dall’Associazione Oncologica Sammarinese.

Grazie a questa legge, San Marino garantisce finalmente alle persone guarite da patologie oncologiche il pieno riconoscimento del loro diritto a una vita libera da pregiudizi e limitazioni. Le difficoltà che in passato ostacolavano questi cittadini – come l’accesso al credito, la stipula di polizze assicurative, i percorsi lavorativi e, in alcuni casi, persino i processi di adozione – trovano finalmente soluzione grazie a questo importante provvedimento.

Da oggi, ogni persona guarita dal cancro non sarà più costretta a subire disparità.

Questo passo avanti consente a chi è guarito di non essere più obbligato a dichiarare la pregressa patologia, trascorso un dato periodo dalla diagnosi e dalla conclusione delle terapie. Il diritto all’oblio sarà garantito dopo 10 anni dalla fine del trattamento e fino a 5 anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età. Si tratta di un notevole cambiamento dell’attuale approccio culturale in favore delle persone guarite dal cancro.

Con l’approvazione di questa legge, l’ordinamento sammarinese si pone al pari dei Paesi più avanzati, in linea con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, della Commissione Europea e della risoluzione del Parlamento Europeo. San Marino si allinea così alle normative più avanzate in Europa, rispondendo agli obiettivi del Piano Europeo di Lotta contro le Malattie Oncologiche, che mira a eliminare ogni forma di discriminazione verso gli ex pazienti.

Alleanza Riformista ringrazia vivamente l’Associazione Oncologica Sammarinese, promotrice di questa iniziativa, per aver dato voce a un’esigenza concreta e profondamente sentita da tanti cittadini. La loro determinazione è stata fondamentale per sensibilizzare le istituzioni e portare a un risultato che segna un momento storico per la nostra Repubblica.

Questa legge non è solo un atto normativo, ma un simbolo di civiltà, progresso sociale e rispetto per la dignità umana. È una vittoria per tutti, una dimostrazione concreta di come le istituzioni, insieme alla società civile, possano collaborare per eliminare le disuguaglianze e costruire un futuro più giusto e inclusivo per ogni cittadino.

Alleanza Riformista

San Marino, 29 novembre 2024