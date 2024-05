San Marino all’Eurovision. Prime dichiarazioni del Sds Pedini Amati dopo l’eliminazione dei Megara: ”Grande delusione, potremo fare la scelta di non partecipare più”

”C’è molta amarezza, inutile fare finta che non ci sia, ma soprattutto c’è qualcosa che non mi torna all’Eurovision perché per tre anni di fila siamo fuori dalla finale. Prima Achille Lauro, poi Piqued Jacks e ora i Megara! Non può essere sempre colpa dei cantanti, potremo fare la scelta di non partecipare più all’Eurovision.

Sembra quasi che i piccoli Stati siano troppo penalizzati e lo dico molto dispiaciuto. Il gioco non può essere solo per i grandi paesi, potremo davvero fare la scelta di non partecipare all’Eurovision per i prossimi anni.

Non potrei comunque decidere io di non partecipare perché c’è la TV di Stato e ci sarà un altro governo, ma non va bene. Ci impegniamo e tanto per fare un prodotto importante come Una Voce per San Marino e non meritiamo tutte le volte di essere trattati in questa maniera”. Conclude il Segretario di Stato Pedini Amati.