San Marino. All’Università di San Marino il convegno annuale dell’Associazione italiana di storia del pensiero politico

Forme e culture della guerra al centro dell’attenzione, insieme a Luciano Canfora, Franco Cardini e altri accademici

Da Cicerone a Machiavelli, da Carl von Clausewitz a Jean-Jacques Rosseau, le forme e le culture della guerra verranno discusse all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino venerdì 29 e sabato 30 settembre durante il convegno annuale dell’Associazione italiana di storia del pensiero politico.

In diverse aree della sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, la parola a storici e accademici come Luciano Canfora, Franco Cardini, Carlo Galli, Donald Sassoon e Francesco Tuccari, per una serie di approfondimenti e tavole rotonde nelle quali verranno presi in esame personaggi e dinamiche legati alla prima e seconda guerra mondiale, al ruolo degli anarchici e delle donne, nonché ai conflitti atomici e non solo, partendo dal pensiero dei classici per arrivare al mondo contemporaneo.

L’iniziativa rientra nella cornice del nuovo ciclo di lezioni del dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Ateneo sammarinese, al via giovedì 28 settembre con il coinvolgimento di accademici da realtà come la University of London, l’Università di Siena, la Scuola Normale Superiore, l’Istituto di Scienze Umane e Sociali di Firenze, il College de France e gli Atenei di Bologna, Padova, Bari, Siena, Trento e non solo.

Il calendario, che si svilupperà fino al 20 ottobre, è stato curato dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo sammarinese. Le lezioni sono aperte al pubblico. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella pagina del dottorato alla quale si accede dalla sezione “offerta formativa”. Per consultare il programma completo è necessario selezionare nel menù la voce “XVI ciclo”.