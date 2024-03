San Marino. Alutitan Incoraggia il Talentuoso Futuro dell’Industria dell’Alluminio! 

Siamo entusiasti di condividere il successo della prima edizione di “Challenge your talent”, un’iniziativa speciale ideata da Alutitan per avvicinare gli studenti degli istituti tecnici al meraviglioso mondo dell’alluminio e delle sue infinite possibilità di impiego.

Nelle giornate di lunedì e martedì, le classi IIA e IIB dell’Istituto Tecnico Superiore di San Marino hanno avuto l’opportunità unica di immergersi nell’affascinante universo dell’estrusione d’alluminio attraverso un’esperienza educativa indimenticabile.

Alutitan ha aperto le porte della sua sede e messo a disposizione dei partecipanti i suoi esperti tecnici e di qualità per guidarli in un viaggio attraverso il processo di trasformazione della materia prima in prodotti finiti. L’incontro è stato strutturato in tre momenti distinti:

-Teoria e Pratica: I ragazzi hanno avuto modo di approfondire le loro conoscenze sulle proprietà dei metalli, con un focus speciale sull’alluminio. Hanno seguito il percorso che porta dalla billetta d’alluminio al prodotto finito, esaminando da vicino ogni fase del processo, dall’ideazione del disegno tecnico alla realizzazione della matrice, fino all’estrusione e alle lavorazioni e finiture finali.

-Laboratorio Interattivo: Un momento di divertimento e sfida, in cui i ragazzi hanno potuto mettere alla prova le loro conoscenze cercando di indovinare a quale prodotto finale fossero destinati i vari spezzoni di profili estrusi.

-Visita dell’Impianto di Produzione: Il culmine dell’esperienza è stata la visita dell’impianto di estrusione, dove i partecipanti hanno potuto assistere in prima persona al funzionamento di una vera e propria fabbrica e comprendere l’importanza delle diverse figure professionali coinvolte nel processo produttivo.

Questa iniziativa non è solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un momento di crescita personale e professionale per i giovani partecipanti. È stata un’occasione unica per avvicinarli al mondo del lavoro, accogliere le loro idee e soluzioni innovative e ispirarli a intraprendere una carriera nell’industria dell’alluminio.

Ringraziamo di cuore gli studenti, la prof.ssa Catia Cesarini e tutto il team di Alutitan per aver reso possibile questa straordinaria esperienza. Continueremo a investire nel talento e nell’entusiasmo dei giovani, perché sono loro il futuro brillante dell’industria!

