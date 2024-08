San Marino Amicizia Live Festival 2024: Un Trionfo di Musica, Gioventù e Comunità

Il San Marino Amicizia Live Festival (SMALF) ritorna con la sua 21ª edizione, sotto l’egida della storica Festa dell’Amicizia, che celebra quest’anno il suo 51° anniversario. Dal 16 al 18 agosto 2024, il Parco Dante Alighieri “Orti Masi” di Serravalle ospiterà un evento che incarna lo spirito di aggregazione, unendo musica, giovani talenti e la comunità in un’esperienza unica e coinvolgente.



Un Evento di Aggregazione e Crescita Straordinaria



San Marino Live Festival 2024 segna un record storico con 28 artisti in gara, rispetto ai 12 partecipanti dell’anno scorso, un chiaro segnale del crescente prestigio del Festival. Questo evento prima che una competizione, é una celebrazione dell’amicizia e di comunità, che vede coinvolti artisti di tutte le età, tra cui 5 giovani cantanti dai 12 ai 18 anni.

I NUMERI DEL FESTIVAL 2024



28 Artisti gara (nel 2023 erano 12)



17 Cantanti solisti



5 Cantanti dai 12 ai 18 anni



11 Gruppi in totale



4 Gruppi sono di San Marino



gli altri dalla provincia di Rimini e fino a Bologna



59.280 persone raggiunte ad oggi dalla nostra campagna social che è ancora in corso



46.301 persone hanno visitato la nostra pagina Facebook



8.588 persone hanno visitato la nostra pagina Instagram







Il Programma: Tre Giorni di Musica e Gioventù



Venerdì 16 Agosto 2024



Inizio ore 19:00



Artisti Solisti in gara:



Thomas



Ashley



Samu



Suamy



Memi



Baby



Eric



Gary Kip



Micaela



Paco



Gruppi in gara:



Sabotati Allegri



Rain Taylor



Neror



E.M.T.



Effigy



Sabato 17 Agosto 2024



Inizio ore 19:00



Artisti Solisti in gara:



Salvatore Barbari



Corsaro Handpan



Alessia Felici



3VIL



Why Xes



Lisa Bell



Simon Evans



Gruppi in gara:



Bassavoce



Afterdark



Cikutas



Kyanite



DrugoSaAspettare



Spicy Knots



Domenica 18 Agosto 2024



Inizio ore 21:00



La serata finale vedrà l’esibizione dei 6 finalisti, selezionati durante le prime due serate, che si contenderanno il premio finale.



Successo Straordinario sui Social Media



Il festival ha registrato un incredibile successo anche online: la campagna social ha raggiunto ben 59.280 persone, con 46.301 visite alla pagina Facebook e 8.588 visite alla pagina Instagram. Numeri che testimoniano l’impatto e l’interesse generati dall’evento nella comunità e non solo.



Giuria d’Eccellenza e Conduzione Carismatica



A giudicare le performance degli artisti, una giuria d’eccezione composta da Barbara Andreini, maestra di canto e cantante del gruppo Le Citrosodine; Christine Joan, artista, cantante e produttrice musicale; e Andrea Felli, musicista e produttore discografico dello Studio Farmhouse. La conduzione del festival è affidata all’energico Giordano Bruno Luisè, voce dei Thunder Brothers e professionista della comunicazione.



Riconoscimenti e Ospiti d’Onore



Il vincitore di SMALF 2024 avrà l’opportunità di registrare una demo professionale in sala di incisione e realizzare un videoclip del backstage, un trampolino di lancio per la carriera artistica. Tra gli ospiti d’onore, si esibiranno i Thunder Brothers, Cristina Macchiavelli feat Nymos, Radio Rage, Le Citrosodine, Single Barrel e i vincitori dell’edizione 2023, Soundcheck.



Un Festival Gratuito, un’Esperienza da Vivere Insieme



SMALF 2024 è un’occasione per la comunità di riunirsi e celebrare insieme l’amore per la musica in un’atmosfera festosa e accogliente. Con stand gastronomici, chioschi bar e ingresso pubblico gratuito, il festival promette un’esperienza indimenticabile per tutti. Vi aspettiamo al Parco Dante Alighieri “Orti Masi” di Serravalle per vivere insieme tre giorni di pura magia musicale!



