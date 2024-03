San Marino. Anagrafica debitori, sanità, precari scuola: domani nuova puntata di “CSdL Informa”

Domani alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook “Cuore CSdL”, è in programma una nuova puntata di “CSdL Informa”. Si parlerà in primo luogo dell’anagrafica dei debitori per l’anno 2023, resa disponibile recentemente; come tutti gli anni verranno resi noti i dati e fatte alcune considerazioni. Inoltre verrà affrontata la situazione della sanità, anche alla luce delle recenti dimissioni di due primari, con un riferimento sui precari della scuola. Oltre al Segretario CSdL Enzo Merlini partecipano il Segretario Confederale William Santi, e dirigenti delle Federazioni Pubblico Impiego e Pensionati. Coordina Giuliano Tamagnini.

CSdL