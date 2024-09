San Marino. ”Ancora adesso i naturalizzati devono abbandonare la loro cittadinanza di origine. E’ un’ingiustizia” … di Emilio Della Balda

Ormai, coloro che hanno due o tre cittadinanze sono la maggioranza dei cittadini di San Marino.

Eppure, coloro che acquisiscono la cittadinanza per naturalizzazione sono obbligati per legge a rinunciare alla cittadinanza di origine entro 5 anni.

E’ chiaramente una discriminazione ma anche una ingiustizia.

Pretendere che una persona che acquisisce la cittadinanza sammarinese tagli le sue radici e compia un atto, peraltro sgradito, contro il suo Stato di origine è solo un atto di crudeltà e di falso patriottismo.

Oltretutto danneggia il nostro Paese e la stessa persona alla quale viene imposto.

Dai partiti non risultano iniziative per abolire l’obbligo di rinuncia e nel Paese non c’è alcun dibattito.

Per evitare future revoche di cittadinanze appena concesse oppure di forzate e non sempre facili o addirittura impossibili rinunce, penso che sarebbe opportuna una iniziativa di buon senso da parte dell’intero Consiglio.

Emilio Della Balda