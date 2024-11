San Marino. Ancora un viaggio in musica, fra Italia e USA: da Rossini a Joplin e Porter con il SaxophonieQuartet

San Marino, 29 novembre 2024

Ottavo ed ultimo appuntamento della XXVI Rassegna Musicale d’Autunno, edizione 2024 che ha saputo coniugare tanti generi e stili diversi, solisti, ensemble, autori,… offrendo al pubblico sammarinese l’opportunità di ascoltare tanta tanta bella e buona musica!

Il Concerto di Domenica 1 dicembre, alle ore 16:30, al Teatro Titano di San Marino, è ancora una volta pensato in esclusiva per la Rassegna sammarinese e si affida alla verve, al talento, alle abilità tecniche di quattro giovani musicisti, il Saxophoniequartet, tutti usciti dalla prestigiosa scuola musicale del M° Federico Moldelci. Gretha Mortellaro, Christina Summa, Tommaso Ronchetti e Luca Chiarini, propongono un viaggio musicale che partendo dalle melodie cristalline e nitide di compositori della tradizione italiana come Gioacchino Rossini o Domenico Scarlatti, approda sulle sponde del “nuovo mondo”, dei nuovi ritmi e delle nuove armonie con le canzoni e le musiche calde e graffianti di Cole Porter, George Gershwin, Scott Joplin, Michael Torke. Il concerto si concluderà con una trascrizione per sassofoni del Quartetto “Americano” (Allegro ma non troppo) di Antonin Dvorak, compositore di fine ottocento, che con la sua Sinfonia “dal Nuovo Mondo” ha saputo come nessun altro leggere la musica “americana” ascoltata, percepita e vista da un’europeo.

Alcuni componenti del Saxophoniequestet sono già stati ascoltati ed apprezzati dal pubblico sammarinese in occasione del Concerto inaugurale di Castellaccio Vibra Musica nell’estate 2024. L’età media dei componenti del quartetto è di circa 26 anni, la stessa delle edizioni della Rassegna Musicale d’Autunno, un bel segnale di vitalità e prospettiva per il futuro dell’unica rassegna di musca classica sammarinese.

La XXVI Rassegna Musicale d’Autunno, gode del patrocinio della Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura, il sostegno della Cassa di Risparmio e della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, dell’organizzazione dell’Ass. Musicale Camerata del Titano.

Informazioni sull’evento:

Titolo: Dall’Italia agli USA

Data: domenica 1 dicembre

Orario: 16:30

Luogo: Teatro Titano di San Marino

Sponsorizzazioni:

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

Cassa di Risparmio di San Marino

Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino

Organizzatori:

Cassa di Risparmio di San Marino

Associazione Musicale Camerata del Titano

Info e comunicazioni:

Associazione Musicale del Titano